В Ірані підтвердили смерть верховного лідера Хаменеї

Аятолла Алі Хосейні Хаменеї, який правив Іраном як верховний лідер майже чотири десятиліття, був убитий.Як пише CNN, іранські державні ЗМІ підтвердили смерть Хаменеї в неділю вранці, через кілька годин після того, як чиновники США та Ізраїлю заявили про його загибель в результаті спільних ударів по його режиму, - повідомляє"Верховний лідер Ірану загинув мученицькою смертю", – повідомила державна телекомпанія IRNA.Як повідомило державне інформаційне агентство Fars News Agency, Хаменеї був убитий "у своєму кабінеті в будинку лідера" під час "виконання своїх обов'язків" в момент нападу рано вранці в суботу.Також іранські державні ЗМІ підтвердили загибель вищого генерала країни і ключового радника Хаменеї в результаті атак США та Ізраїлю.За даними IRNA, адмірал Алі Шамхані, ключовий радник аятоли Алі Хаменеї і секретар Ради оборони Ірану, і генерал-майор Мохаммед Пакпур, головнокомандувач елітним Корпусом вартових ісламської революції (КСІР), загинули в суботу.У відповідь на загибель Хаменеї Корпус вартових ісламської революції Ірану пообіцяв "найжорстокішу наступальну операцію в історії" проти американських та ізраїльських баз."Наймасштабніші наступальні операції в історії Збройних сил Ісламської Республіки Іран почнуться найближчим часом у напрямку окупованих територій і баз американських терористів", – попередив Корпус вартових ісламської революції (КВІР).У заяві іранського уряду йдеться, що "це велике злочин ніколи не залишиться без відповіді і переверне нову сторінку в історії ісламського світу".Тим часом, Вища рада національної безпеки країни заявила, що спільні американо-ізраїльські атаки на Іран "покладуть початок масштабному повстанню в боротьбі з гнобителями світу", а Іран і його союзники стануть "ще більш стійкими і рішучими".Операція США проти Ірану28 лютого 2026 року розпочалася масштабна військова операція США та Ізраїлю проти Ірану. Основними цілями стали системи ППО, ракетні комплекси, резиденція керівництва країни. Іран стверджує, що було атаковано 24 провінції країни. Повідомляється про понад 200 загиблих в результаті атак.У відповідь Іран випустив близько сотні ракет і ударних дронів. Були атаковані Ізраїль і американські бази в ОАЕ, Катарі та Бахрейні.