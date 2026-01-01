На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Іван Дьордяй

На Волинь знову надійшла трагічна звістка про втрату на війні воїна-краянина.Про це повідомили у Дубечненській громаді."З глибоким болем і сумом повідомляємо, що підтверджено загибель військовослужбовця Дьордяя Івана Вікторовича, 15.06.1998 року народження. У вересні 2025 року Іван поповнив ряди добровольців, свідомо обравши шлях служіння та боротьби за свободу України.Наш Захисник загинув 26 лютого 2026 року поблизу населеного пункту Гай Синельниківського району, Дніпропетровської області", - йдеться у дописі на сторінці громади.У невимовній скорботі залишилися батьки, дружина, двоє діток.Інформацію щодо часу зустрічі та чину поховання буде повідомлено додатково.