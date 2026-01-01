На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Іван Дьордяй
Сьогодні, 09:00
На Волинь знову надійшла трагічна звістка про втрату на війні воїна-краянина.
Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"З глибоким болем і сумом повідомляємо, що підтверджено загибель військовослужбовця Дьордяя Івана Вікторовича, 15.06.1998 року народження. У вересні 2025 року Іван поповнив ряди добровольців, свідомо обравши шлях служіння та боротьби за свободу України.
Наш Захисник загинув 26 лютого 2026 року поблизу населеного пункту Гай Синельниківського району, Дніпропетровської області", - йдеться у дописі на сторінці громади.
У невимовній скорботі залишилися батьки, дружина, двоє діток.
Інформацію щодо часу зустрічі та чину поховання буде повідомлено додатково.
