У селі під Луцьком горів будинок. ФОТО
У селі неподалік від Луцька сталася пожежа в житловому будинку.

Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

Сьогодні о 16:51 до Служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Підгайці Луцького району.

До місця події направлено рятувальників луцьких 1-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин, а також оперативно-координаційного центру ДСНС Волині.

По прибуттю встановлено, що горить покрівля житлового будинку. Гасіння пожежі проводилось за допомогою трьох водяних стволів, вогнеборці працювали в захисних апаратах через сильне задимлення.

Пожежу ліквідовано о 17:57. Причина пожежі встановлюється. Потерпілих немає.

