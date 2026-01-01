У селі під Луцьком горів будинок. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.



Сьогодні о 16:51 до Служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Підгайці Луцького району.



До місця події направлено рятувальників луцьких 1-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин, а також оперативно-координаційного центру ДСНС Волині.



По прибуттю встановлено, що горить покрівля житлового будинку. Гасіння пожежі проводилось за допомогою трьох водяних стволів, вогнеборці працювали в захисних апаратах через сильне задимлення.



Пожежу ліквідовано о 17:57. Причина пожежі встановлюється. Потерпілих немає.

