В Україні стрімко дорожчає картопля: у чому причина





Про це повідомляють аналітики проєкту



Чому ціни на картоплю ростуть



За даними щотижневого моніторингу, лише за один тиждень картопля в українських господарствах здорожчала в середньому на 14 відсотків. Наразі вартість цього популярного овоча коливається в межах 8–15 гривень за кілограм залежно від якості та обсягів пропонованих партій.



Пропозиція якісної продукції на ринку залишається дещо обмеженою. Головна причина полягає в тому, що частина аграріїв утримується від масових продажів, очікуючи ще більшого зростання цін у майбутньому. Більшість фермерів планує і надалі підвищувати вартість, аргументуючи це стрімким скороченням запасів у сховищах.



«Частина виробників, які наразі стримують продажі картоплі, очікує повторення сценарію минулого року, коли ціна на цю продукцію досягала 30 грн/кг», — зазначає видання.



Чи загрожує ринку дефіцит



Попри амбітні очікування деяких фермерів ключові гравці ринку мають зовсім іншу думку. Вони вважають, що торішній сценарій з космічними цінами навряд чи повториться цього сезону. Чергове значне здорожчання неминуче стимулюватиме збільшення постачань дешевшої імпортної картоплі, що досить швидко збалансує ринок і зупинить зростання вартості.



Варто зазначити, що порівняно з минулим сезоном ситуація для споживачів залишається значно кращою. Сьогодні картопля надходить у роздрібний продаж у середньому на 55 відсотків дешевше, ніж це було в останні дні лютого 2025 року.



Що відбувається з іншими овочами



Водночас ситуація з іншими популярними продуктами кардинально відрізняється. Наприклад, через низьку активність покупців в Україні обвалилися ціни на тепличні огірки. Пропозиція імпортної продукції стрімко зростає, а місцеві тепличні комбінати змушені знижувати вартість, щоб розпродати наявні партії товару.



Подібні цінові гойдалки спостерігаються і в сегменті борщового набору. Нещодавно стало відомо, що в Україні різко дешевшає буряк. Фермери зіткнулися з падінням інтересу з боку оптових компаній, через що змушені переглядати свої прайси в бік зниження, щоб не залишитися з запасами продукції на складах до початку нового сезону.

