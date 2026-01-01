В Україні стрімко дорожчає картопля: у чому причина
Сьогодні, 07:15
В Україні на ринку овочів борщового набору спостерігається чергове зростання вартості. Зокрема, ціни на картоплю стрімко пішли вгору через підвищений попит як серед оптових компаній, так і в роздрібних мережах.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Чому ціни на картоплю ростуть
За даними щотижневого моніторингу, лише за один тиждень картопля в українських господарствах здорожчала в середньому на 14 відсотків. Наразі вартість цього популярного овоча коливається в межах 8–15 гривень за кілограм залежно від якості та обсягів пропонованих партій.
Пропозиція якісної продукції на ринку залишається дещо обмеженою. Головна причина полягає в тому, що частина аграріїв утримується від масових продажів, очікуючи ще більшого зростання цін у майбутньому. Більшість фермерів планує і надалі підвищувати вартість, аргументуючи це стрімким скороченням запасів у сховищах.
«Частина виробників, які наразі стримують продажі картоплі, очікує повторення сценарію минулого року, коли ціна на цю продукцію досягала 30 грн/кг», — зазначає видання.
Чи загрожує ринку дефіцит
Попри амбітні очікування деяких фермерів ключові гравці ринку мають зовсім іншу думку. Вони вважають, що торішній сценарій з космічними цінами навряд чи повториться цього сезону. Чергове значне здорожчання неминуче стимулюватиме збільшення постачань дешевшої імпортної картоплі, що досить швидко збалансує ринок і зупинить зростання вартості.
Варто зазначити, що порівняно з минулим сезоном ситуація для споживачів залишається значно кращою. Сьогодні картопля надходить у роздрібний продаж у середньому на 55 відсотків дешевше, ніж це було в останні дні лютого 2025 року.
Що відбувається з іншими овочами
Водночас ситуація з іншими популярними продуктами кардинально відрізняється. Наприклад, через низьку активність покупців в Україні обвалилися ціни на тепличні огірки. Пропозиція імпортної продукції стрімко зростає, а місцеві тепличні комбінати змушені знижувати вартість, щоб розпродати наявні партії товару.
Подібні цінові гойдалки спостерігаються і в сегменті борщового набору. Нещодавно стало відомо, що в Україні різко дешевшає буряк. Фермери зіткнулися з падінням інтересу з боку оптових компаній, через що змушені переглядати свої прайси в бік зниження, щоб не залишитися з запасами продукції на складах до початку нового сезону.
