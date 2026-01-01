Великий піст-2026: які альтернативи молоку дозволені і корисні





Чим можна замінити молоко та які рослинні альтернативи існують, пише



Відмова від коров’ячого чи козиного молока допомагає зробити раціон простішим і нагадує, що піст — це не лише про їжу, а й про самоконтроль та усвідомленість. Втім, якщо для вас важливо вживати цей продукт, приміром, додати до кави чи каші, то є рослинні альтернативи. Їх виготовляють із зерен, горіхів або бобових. Таке молоко не містять лактози та тваринних жирів.



Рослинне молоко



Багато видів рослинного молока додатково збагачують кальцієм, вітаміном D, вітамінами групи B. Вони можуть частково замінити традиційне молоко в раціоні. Головне — обирати варіанти без доданого цукру та з простим складом.



Різні види рослинного молока є гарною альтернативою тваринному, а тому чудово підійдуть для приготування каш, різної випічки, смузі чи додавання до кави.



Вівсяне молоко



Вівсяне молоко має м’який смак, містить клітковину (бета-глюкани), що підтримують травлення та рівень холестерину. У нього природна солодкість і ніжна текстуру. Воно гарно доповнить смак кави та є універсальним варіантом для випічки - кексів, пирогів чи млинців



Мигдальне молоко



Мигдальне молоко легке, низькокалорійне, містить вітамін Е (антиоксидант). Воно також додає легкий горіховий аромат, а тому добре підійде для приготування каш і смузі.



Соєве молоко



Соєве молоко найбільш поживне серед рослинних альтернатив, містить рослинний білок. На відміну від інших - воно має більш нейтральне на смак і є найкращою заміною коров’ячого за поживністю. Це молоко ідеальне для пісної випічки.



Кокосове молоко



Кокосове молоко більш жирне, а тому додає ситості. Воно добре підходить для каш - особливо - до рису або пшона, а також для різних десертів.



Рисове молоко



Рисове молоко легке та солодкувате на смак, містить більше вуглеводів і природних цукрів, ніж інші рослинні напої. Воно підходить людям із алергіями на горіхи чи сою.

