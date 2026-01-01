1 березня на Волині: гортаючи календар

1-го березня відзначається надзвичайно світла та радісна подія — свято приходу весни. Довгоочікувану весну прийнято було зустрічати ще за часів язичників. Традиція вшанування весни, яку уособлює прекрасна дівчина, збереглася і до наших часів.Сьогодні відзначають день народження народної артистки України, колишнього старшого тренера ФК «Волинь»Іменинники сьогодні – Данило, Ілля, Павло.Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров'я, достатку й життєвих перемог.Всесвітній день котів також відзначають у перший день весни — 1 березня. Початок весни — особливий період для кішок. Саме тому люди вшановують своїх улюбленців у перший день березня.1 березня щорічно відзначається Всесвітній день цивільної оборони. Це свято присвячується заснуванню в 1931 році «Асоціації Женевських зон» - «зон безпеки». Був встановлений у 1990 році.1 березня минає 108 років від часу надрукування драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» (1912).1 березня 1945 року вийшов перший номер іваничівської районної газети «Селянська правда». З 1964 року видання виходить під назвою «Колос».1 березня 1972-го в Ковелі запрацювала новозбудована радіотелевізійна станція та 240-метрова вежа.