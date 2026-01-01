У магазинах Луцька перестають приймати дрібні гроші





Відповідні оголошення з'являються у магазинах міста, передає



З 2 березня 2026 року у луцьких магазинах не можна буде розрахуватися банкнотами номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Йдеться про купюри зразків 2003 – 2007 років.



Це пов'язано з тим, що ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Замість них будуть відповідні обігові монети.



Тож уже сьогодні, 28 лютого, у деяких магазинах Луцька з'явилися оголошення, які попереджають покупців, що з 2 березня такими грошима не можна буде розрахуватися на касі.



Зокрема, такі повідомлення є у мережі магазинів «Близенько» та «Тростянецькі ковбаси».



Громадяни матимуть достатньо часу, щоб обміняти наявні в них банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Обміняти їх на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде без обмежень та без стягнення плати за такий обмін:



- в усіх відділеннях банків України – упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;

- в уповноважених банках (АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ») – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;

- у Національному банку – наразі безстроково.

