Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Микола Петровський
На війні загинув солдат Петровський Микола Миколайович, 1976 року народження.

Про це повідомив ковельський міський голова Ігор Чайка.

Волинянин був стрільцем-помічником гранатометника 1-го механізованого відділення 2-го механізованого батальйону військової частини А4674.

Микола Петровський загинув 25 січня 2025 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Калинове Краматорського району Донецької області.

Прощатися із Захисником будемо у неділю, 1 березня, в храмі Воскресіння Словущеє (вул. Тараса Боровця, 5). Початок служби о 13:00 год.

Поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Микола Петровський
Сьогодні, 21:15
