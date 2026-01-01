Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Микола Петровський

Микола Миколайович, 1976 року народження.



Про це повідомив ковельський міський голова Ігор Чайка.



Волинянин був стрільцем-помічником гранатометника 1-го механізованого відділення 2-го механізованого батальйону військової частини А4674.



Микола Петровський загинув 25 січня 2025 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Калинове Краматорського району Донецької області.



Прощатися із Захисником будемо у неділю, 1 березня, в храмі Воскресіння Словущеє (вул. Тараса Боровця, 5). Початок служби о 13:00 год.



Поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

