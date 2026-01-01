Якою буде погода у Луцьку та на Волині 1 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 1 березня.



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 0-2° морозу, вдень 10-12° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла.

