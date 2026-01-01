Якою буде погода у Луцьку та на Волині 1 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 1 березня.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-2° морозу, вдень 10-12° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла.
