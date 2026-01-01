Неподалік Ковеля знайшли тіло людини

У селі Воля Ковельська, що неподалік Ковеля, у приватному секторі знайшли тіло людини.

Про це журналістам сайту «Конкурент» стало відомо з власних джерел.

В одному із приватних секторів Ковеля ввечері 27 лютого знайшли тіло людини. Обставини не розголошуються, проте на місці події працювало багато поліцейських, також приїжджала карета швидкої допомоги.

За нашою інформацією загиблим виявився молодий хлопець, правоохоронці з'ясовують обставини.

