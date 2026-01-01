У дитячій лікарні на Волині з'явиться сімейна кімната для важкохворих дітей від «Дім Рональда МакДональда»

На Волині впроваджують проєкт фундації «Дім Рональда МакДональда». У дитячій лікарні створять «Сімейну кімнату», де батьки зможуть жити поруч із дітьми під час лікування в реанімації чи онкогематологіїЯк повідомили у Волинській обласній раді, голова облрадивід мені засновника з управлінською командою територіального дитячого медичного об’єднання обговорив практичні кроки впровадження нового міжнародного проєкту від фундації «Дім Рональда МакДональда».Ця благодійна організація має 50 річну історію гуманітарних проєктів у світі. Один з напрямків – це допомога з впровадження найкращих міжнародних практик з сімейно орієнтованої медицини задля здоров’я дітей.Стрижнева програма фундації в Україні – створення сімейних просторів в обласних дитячих лікарнях, де діти користуються перевагами якісної охорони здоров’я, а їхні рідні можуть бути поруч, підтримувати й брати активну участь у догляді та лікуванні.«У нас три дитячих реанімації. І, звісно, рідні хочуть бути поруч зі своєю малечею у важкий період порятунку і виходжування. Маємо відділення онкогематології, де дітки лікуються іноді до 6 місяців. І навіть після досягнення ремісії, вони роками приїздять до нас з усієї області на контрольні обстеження, які часто складно провести упродовж одного дня. І було би чудово мати окремий простір, де батьки і діти могли б з комфортом якийсь період проживати. Тому ми наполегливо шукали комунікацію з фундацією «Дім Рональда МакДональда», аби така сімейна територія з’явилася і в нашій лікарні», – розповіла генеральна директорка об’єднання захисту материнства і дитинстваПерша зустріч з благодійниками відбулася наприкінці січня. За словами очільниці медоб’єднання, вони належно оцінили якість надання і широкий спектр медичних послуг, а також зусилля адміністрації зі створення комфортних і безпечних умов для малих пацієнтів, тому відразу дали згоду на втілення тут свого проєкту «Сімейна кімната».Рішення уже погодили в центральному офісі фундації, що у Чикаго, і, навіть, знайдено меценатів, які й фінансуватимуть ініціативу. Простір включатиме відокремлені місця для ночівлі батьків, в тому числі з дітьми, санітарні і душові кімнати, ігрові куточки, а також зони для приготування і приймання їжі.Григорій Недопад огляну площі, а це 150 квадратних метрів, на яких планують облаштувати сімейний простір.«Це дуже актуальна ініціатива, яка забезпечить новий рівень підтримки наших маленьких пацієнтів і їхніх батьків у важкий період. При потребі обласна рада, як засновник, готова долучитися до реалізації проєкту», – зазначив голова Волиньради.Наступний візит керівника фундації «Дім Рональда МакДональда», під час якого буде представлено деталізований проєкт і обговорено етапи втілення, запланований у середині березня.