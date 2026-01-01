У Луцьку запрацювала найдавніша аптека міста





Нагадаємо, двері історичної пам’ятки зачинили на початку травня 2025 року. За цей час у приміщенні виконали косметичні роботи, зокрема:



відремонтували підлогу, стелю та стіни;



замінили котел і батареї опалення.



Аптека запрацювала минулого тижня, повідомив у коментарі misto.media директор ДВТП «Волиньфармпостач» Юрій Бараболя.



Наразі заклад працює неповноцінно, орієнтовно 2—3 години в день. У звичному режимі (з 09:00 до 19:00) аптека запрацює приблизно за тиждень.



Аптека-музей розташована за адресою вул. Драгоманова, 11.



Довідка:



Аптека-музей — найдавніша аптека Луцька середини 19 століття, розташована на площі Ринок. Її перший власник Петро Злоцький перебудував під аптеку кам’яницю 18 століття.



У першій половині 20 століття тут виготовляли 50—55 видів мазей, 25—30 настоянок і 15—20 сиропів, використовуючи близько 220 видів рослин.

