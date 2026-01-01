Влада Володимира скасувала рішення про графік роботи приватного бізнесу

Виконавчий комітет Володимирської міської ради скасував своє рішення від 2012 року, за яким місцевий бізнес зі сфери торгівлі й послуг мав погоджувати з владою графіки роботи. Таке рішення рекомендував прийняти місцевій владі Антимонопольний комітет України, який оцінив його як антиконкурентне.Про це інформує пресслужба Володимирської міської ради.«На виконання рекомендацій Антимонопольного комітету України, з метою приведення місцевих нормативних актів у відповідність до вимог чинного законодавства, виконавчий комітет визнав таким, що втратило чинність, рішення від 2012 року «Про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг розміщених у м. Володимирі», – повідомляють у міськраді.Рекомендацію скасувати неправомірні вимоги до бізнесу Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оприлюднило 19 лютого. При цьому володимирській владі дали місяць на те, щоб проінформувати АМКУ про результат.Реагуючи на повідомлення антимонопольників, у Володимирській міській раді зазначили, що згадане рішення виконком приймав понад 10 років тому і на той час узгодив його з АМКУ, як і узгоджував нинішнє скасування.