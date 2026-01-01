Хто має доступ до камер у Луцьку і чи може за вами стежити Старший брат
Сьогодні, 13:11
У Луцьку вже кілька років працює програма «Безпечне місто», яка покликана зробити місто надійнішим. Завдяки відео з камер правоохоронці можуть не просто знайти винних у тих чи інших злочинах, а й запобігти скоєнню правопорушень.
Проте у кількох українських містах камери відеоспостереження раніше вже зламували хакери. Тоді зображення з них потрапляло на ворожі телеграм-канали і транслювалося майже в режимі реального часу, передає "Конкурент".
Чи можлива подібна ситуація у Луцьку – поцікавився депутат міської ради від фракції «Слуга народу» Максим Воскресенський під час засідання сесії. Він запитав, як контролюється доступ до відео з камер системи «Безпечне місто» і чи фіксується, хто саме переглядає або завантажує записи. За словами депутата, важливо розуміти, чи не може хтось із працівників, наприклад за гроші, стежити за конкретною людиною або передавати відео стороннім.
«Перше саме це як у вас фіксується контроль доступу до відео та завантаження відео. Тобто, чи може працівник умовно, ми не допускаємо того, що це відбувається, але умовно йому хтось заплатить гроші за те, щоб слідкувати за певною людиною, певною камерою і вивантажувати ці дані. Чи є у вас лог цих процесів? Чи фіксується вивантаження даних і чи можна відслідкувати, хто це робить?»
Директорка департаменту муніципальної варти Юлія Чіпак відповіла, що питання кіберзахисту в Луцьку опрацьовували ще з моменту запуску програми «Безпечне місто» у 2018 році. За її словами, доступ до системи має кілька рівнів захисту, а ключі розділені на частини, тому одна людина не може самостійно скопіювати або завантажити відео. Також торік систему перевіряла Служба безпеки України.
«У нас усі ключі розділені на частини. Для того, щоби скачати, зробити ці речі або записати на будь-який цифровий носій, ти повинен накласти відповідний ключ, який міститься на флешках. І питанням кіберзахисту ми постійно займаємося. Минулого року у нас Служба безпеки перевіряла питання, що стосується по кіберзахисту і відповідних даних… Так як наша система побудована виключно на нашому оптоволокні, яким володільцем є наша громада, ми цю перевірку пройшли і входимо в два міста по Україні, в яких з цими процесами все надзвичайно на хорошому рівні».
