Волинські хірурги за одну операцію усунули пацієнтці грижу й атерому





Про це повідомила пресслужба медзакладу у Фейсбуці.



За інформацією лікарів, після обстеження пацієнтці запропонували провести поєднане хірургічне втручання, щоб не розділяти лікування на дві окремі операції.



Так, за одне втручання медики виконали пластику пупкової грижі для відновлення черевної стінки та видалили атерому великого розміру на правому стегні (доброякісне новоутворення шкіри, що виникає через закупорку сальної залози, – ред.).



Операція минула без ускладнень. Жінка почувається добре та невдовзі продовжить відновлення вдома.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фахівці Володимирського територіального медоб'єднання успішно прооперували 58-річну пацієнтку. Жінці усунули одразу дві патології.Про це повідомила пресслужба медзакладу у Фейсбуці.За інформацією лікарів, після обстеження пацієнтці запропонували провести поєднане хірургічне втручання, щоб не розділяти лікування на дві окремі операції.Так, за одне втручання медики виконали пластику пупкової грижі для відновлення черевної стінки та видалили атерому великого розміру на правому стегні (доброякісне новоутворення шкіри, що виникає через закупорку сальної залози, – ред.).Операція минула без ускладнень. Жінка почувається добре та невдовзі продовжить відновлення вдома.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію