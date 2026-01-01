Через фінансову кризу: у місті на Волині припиняють постачання гарячої води

У Нововолинську КП «Нововолинськтеплокомуненерго» тимчасово припиняє постачання гарячої води для населення. Рішення ухвалене через складну фінансову ситуацію та ризик критичної заборгованості підприємства.Про це повідомляє Нововолинськ теплокомуненерго у фейсбук.Причини зупинки гарячого водопостачання:- суттєве зростання цін на природний газ;- необхідність купівлі газу за ринковими цінами для забезпечення послуги;- значна заборгованість споживачів;- фактична вартість послуги перевищує нараховану вдвічі;- аномально холодна зима, через що обсяги споживання газу зросли.Через тривалі морози підприємство вже використало обсяги газу, заплановані на наступний місяць, що створює додаткове фінансове навантаження.Керівництво підприємства пояснює: основним пріоритетом залишається стабільне проходження опалювального періоду та безперебійне теплопостачання. Щоб уникнути ризику зупинки системи теплопостачання, було прийнято вимушене рішення призупинити подачу гарячої води.Про відновлення водопостачання КП повідомить додатково на офіційному сайті та у соцмережах.