Через фінансову кризу: у місті на Волині припиняють постачання гарячої води

Через фінансову кризу: у місті на Волині припиняють постачання гарячої води
У Нововолинську КП «Нововолинськтеплокомуненерго» тимчасово припиняє постачання гарячої води для населення. Рішення ухвалене через складну фінансову ситуацію та ризик критичної заборгованості підприємства.

Про це повідомляє Нововолинськ теплокомуненерго у фейсбук.

Причини зупинки гарячого водопостачання:

- суттєве зростання цін на природний газ;
- необхідність купівлі газу за ринковими цінами для забезпечення послуги;
- значна заборгованість споживачів;
- фактична вартість послуги перевищує нараховану вдвічі;
- аномально холодна зима, через що обсяги споживання газу зросли.

Через тривалі морози підприємство вже використало обсяги газу, заплановані на наступний місяць, що створює додаткове фінансове навантаження.

Керівництво підприємства пояснює: основним пріоритетом залишається стабільне проходження опалювального періоду та безперебійне теплопостачання. Щоб уникнути ризику зупинки системи теплопостачання, було прийнято вимушене рішення призупинити подачу гарячої води.

Про відновлення водопостачання КП повідомить додатково на офіційному сайті та у соцмережах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гаряча вода, газ, відключення, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хто має доступ до камер у Луцьку і чи може за вами стежити Старший брат
Сьогодні, 13:11
Через фінансову кризу: у місті на Волині припиняють постачання гарячої води
Сьогодні, 12:14
Курс валют на 28 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Безпека та якість зоотоварів: на що звертати увагу перед покупкою?
Сьогодні, 10:40
Чи очікувати магнітні бурі 28 лютого: прогноз
Сьогодні, 10:12
Медіа
відео
1/8