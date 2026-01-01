Курс валют на 28 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 28 лютого. Вартість долара США знизилася на 4 копійки і становить 43,20 гривні. Змінилися й показники євро (додав 6 копійок) та злотого (зріс на 1 копійку).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,20 (-4 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,02 (+6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,08 (+1 коп.)
