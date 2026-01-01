Чи очікувати магнітні бурі 28 лютого: прогноз

У суботу, 28 лютого, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 3,3 (зелений рівень), що свідчить про переважно спокійне магнітне поле.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.У суботу на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність – низькою з ймовірністю спалахів M-класу.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.