Чи очікувати магнітні бурі 28 лютого: прогноз
У суботу, 28 лютого, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 3,3 (зелений рівень), що свідчить про переважно спокійне магнітне поле.

Про це повідомляє meteoagent.

За даними Meteoprog, протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

У суботу на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність – низькою з ймовірністю спалахів M-класу.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

