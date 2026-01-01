Волинянам надсилають небезпечні листи із «графіками відключень»





Про це повідомили на сторінці «Волиньобленерго».



Днями з’явилась інформація про розсилку фейкових повідомлень, які приходять на електронну пошту начебто від НЕК «Укренерго». Теми шахрайських листів – на кшталт: «Графік відключення електроенергії з 24 по 28 лютого»; «Оновлений графік обмежень» тощо.



Повідомлення надсилаються з фейкової адреси:



Адресату листа пропонують завантажити «графік відключень», за яким насправді ховається шкідливе програмне забезпечення. Після запуску – ця програма може викрасти паролі, банківські дані та особисту інформацію, надати стороннім доступ до вашого пристрою, використати його для здійснення кібератак.



НЕК «Укренерго» ніколи не розсилає графіки відключень в особисті повідомлення. Компанія також не поширює в листах будь-яке програмне забезпечення для завантаження. Тож, якщо вам надійшов лист із такими пропозиціями:



не завантажуйте файли з нього;

не переходьте за посиланнями;

негайно видаліть повідомлення з пошти;

у разі випадкового завантаження – негайно перевірте пристрій антивірусом.



Офіційні графіки знеструмлень по Волинській області публікуються лише на офіційних ресурсах ПрАТ «Волиньобленерго». Будьте обачними, не переходьте за підозрілими посиланнями та попередьте близьких.

