Аномально теплий квітень і літо у травні: синоптики ошелешили прогнозом погоди на весну 2026





Коли прийде весна 2026: від бабака до народних методів



Наразі достеменно стверджувати можна дві речі.



Перша: від 20 березня в Україні настане весняне рівнодення, Сонце перетне небесний екватор, вирівнюючи тривалість дня і ночі. І надалі аж до осіннього рівнодення, 23 вересня, день буде більшим за ніч. Тобто світлого, а значить і теплого часу у добі додасться, бо сонце з неба світитиме і грітиме більше.



Друга: Україна від 29 березня вкотре перейде на літній час, стрілки годинника треба буде перевести на годину вперед. Очевидно, що на погоду, це не вплине, але темнітиме пізніше. Принагідно додамо для розуміння: незважаючи на спроби наших депутатів законодавчо скасувати перехід на літній і зимовий час, він, на думку політологів, триватиме, доки в Європі нарешті не визначаться, за яким часом краще жити: літнім чи зимовим. Повинен бути консенсус усіх країн континенту, а його не вдається досягти, хоча перемови йдуть не перше десятиріччя. Через це Україна продовжує переводити стрілки годинника разом є Європою, аби не створювати незручностей у сполученні із країнами ЄС.



Щодо прогнозів на весну — першим «дав прогноз» харківський бабак Тимко IV. Ще 2 лютого він самостійно прокинувся, виліз із нори і побачив свою тінь. Це має означати, що тепло прийде через шість тижнів, або від 15 березня. Втім, за статистикою, прогнози бабаків збуваються лише у 40–50% випадків, що, по суті, дорівнює шансу «вгадаю або ні». Якщо говорити відверто, Тимко — більше народний улюбленець і символ весни.



Метеорологи ставляться до «прогнозів» бабака скептично. Кілька років тому у соцмережах ними навіть була опублікована іронічна стаття з цього приводу під промовистою назвою «Я — гризун, а не синоптик!». За твердженнями фахівців, справжня весна до України зазвичай приходить разом з весняним рівноденням, тобто після 20 березня.



І ще один прогноз. Знаний народний синоптик Леонід Горбань (народився 1939-го, помер 2021 року) у своїй книжці «Погода до 2030 року» розробив алгоритми передбачення погоди на роки вперед, які тривалий час збувалися з високою точністю. Згідно з розрахунками Леоніда Горбаня, для 2026 року характерна весна, яка спочатку є затяжною, але потім швидко переходить у спеку.



Погода на березень 2026. Початок місяця холодний, з морозами та «лютневими» хуртовинами. Проте після 20-х чисел (після рівнодення) почнеться стрімке танення снігу.



Погода на квітень 2026. Перша половина прохолодна і сира. У другій половині очікується швидкий стрибок температури вгору, справжнє «молоде літо», яке може супроводжуватися суховіями.



Погода на травень 2026. Місяць має бути досить спекотним і посушливим. Традиційні травневі дощі будуть нечастими та локальними.



Утім кліматологи зазначають: глобальні зміни клімату за останні роки стали настільки стрімкими, що перевірені століттями народні методи почали давати збої.



Якою буде рання весна 2026



Статистика метеорології за останні 30 років (кліматична норма 1991–2020 рр.) свідчить про те, що через глобальне потепління березень в Україні став більш непередбачуваним: від аномальних +20°C, як було в деякі роки, до снігових завалів (2013 рік). А квітень і травень нині значно тепліші, весна настає в середньому на 1–2 тижні раніше, ніж усередині XX століття.



Головний висновок кліматологів: весна в Україні стала «стиснутою». Березень часто затягується і нагадує зиму, потім відбувається стрімкий перехід до квітневого тепла, яке майже відразу змінюється травневою спекою. Класичної поступової весни з м’яким переходом стає дедалі менше.



Якою буде весна 2026: основні тренди



Березень. Перша половина місяця нагадуватиме лютий. Можливі нічні заморозки до –10–15 градусів та мокрий сніг. Середня температура коливатиметься від –3 до +5 градусів. У другій половині починається стабільне потепління. Після 20 березня середньодобова температура зазвичай переходить позначку 0 градусів, що в метеорології вважається початком справжньої весни.



Квітень. Припинив бути «класичною весною» і демонструє літні температури вже у другій половині місяця. Середня температура +9–11 градусів. Все частіше фіксуються дні з температурою +25–27 градусів. До середини місяця зберігається ризик різкого падіння температури до 2–4 градусів морозу.



Травень. «Молоде літо». Середня температура +15–18 градусів. У багатьох регіонах в середині місяця настає метеорологічне літо, коли середньодобова температура перевищує +15. Травень вважається одним із найвологіших місяців, але статистика показує тенденцію до зменшення кількості дощів у центрі та на сході України, що іноді призводить до ранніх засух.



Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у своєму прогнозі на весну 2026 року наголосила, що довгострокові прогнози вказують на загальні тенденції (тепла/холодна, суха/волога), а точні дати заморозків чи пікових температур можна визначити лише за 3–5 днів.



Віра Балабух виділила два ключові аспекти:



Перший: волога — головний позитив нинішнього сезону. Танення навесні значного снігового покриву, який сформувався взимку, суттєво поповнить запаси вологи у ґрунті та водоймах. Це важливо для сільського господарства та екосистеми загалом.



Другий: температурний режим. Як і в попередні роки, загальна тенденція вказує на те, що середня сезонна температура повітря може бути на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму. Проте це не означає безперервне тепло.



Березень. Перехідний місяць із високою мінливістю. Можливі як періоди аномального тепла, так і заходи арктичного повітря з півночі, що приноситимуть короткочасні похолодання та мокрий сніг у середині місяця.



Квітень. Справжнє тепло прийде після 20-х чисел. До цього прогнозуються температурні гойдалки, можливі короткочасні заморозки.



Травень. Найкомфортніший місяць із температурами +20–25 градусів. Наприкінці травня можливі сильні грози та шквали через нерівномірний прогрів повітря.



Погодні сайти: очікуйте аномалій



Метеорологічні ресурси та кліматичні моделі (ECMWF, AccuWeather, Ventusky) дають таку загальну картину, якою буде весна в Україні.



Березень. На початку місяця погода нестабільна, в першій декаді зберігатимуться нічні морози –2–7°C. Вдень повітря прогріватиметься до +4–8°C, що створюватиме умови для постійної ожеледиці на дорогах через танення снігу вдень і замерзання вночі. В Карпатах та на півночі країни залишиться шар снігу до 15 см, який поступово сходитиме протягом місяця. Прогнозується проходження активних циклонів через територію України, що принесе часті дощі, а в північних та західних областях — дощ із мокрим снігом.



Квітень. Аномально тепла середина. У другій половині місяця очікується надходження теплих повітряних мас із південного заходу. Температура може різко підскочити до +18–22 градусів, що на 4–6 градусів вище за багаторічну норму для цього періоду.



Травень. Грозова активність. Ventusky прогнозує на травень високий індекс CAPE (енергія нестабільності атмосфери). Це означає: рано почнеться сезон потужних весняних гроз. Можливі сильні пориви вітру, швали під час проходження фронтів.



Довгостроковий прогноз погоди на березень від Укргідрометцентру



Фахівці Українського гідрометцентру дали довгостроковий прогноз погоди лише на березень. Як повідомила нам керівниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха, перехід від зими до весни цього року буде поступовим.



«Березень в Україні — перехідний місяць від зими до весни, характеризується нестійкою погодою, різким підвищенням температури, таненням снігу та ймовірними поверненнями холодів. Тому сюрпризи можливі. Середня місячна температура становить від 0 до +6 тепла, в Карпатах 3 градуси морозу, — говорить Наталія Птуха. — Нинішній березень не принесе стрімкого й стабільного тепла, очікуються помітні коливання температур, хвилі тепла будуть змінюватися хвилями холодного повітря. У першій половині березня вночі все ще часто спостерігатиметься „мінус“, навіть якщо вдень буде +7–10 градусів».



Якою ж буде погода в Україні у березні 2026 року

В усіх прогнозах вимальовується приблизно однакова картина прийдешньої весни: на нас чекає холодний примхливий березень, аномально теплий квітень і майже літній травень. Головна відмінність від попередніх років — значно більша кількість вологи на полях і води у річках від танення снігу.

В усіх прогнозах вимальовується приблизно однакова картина прийдешньої весни: на нас чекає холодний примхливий березень, аномально теплий квітень і майже літній травень. Головна відмінність від попередніх років — значно більша кількість вологи на полях і води у річках від танення снігу. Принагідно додамо для розуміння: незважаючи на спроби наших депутатів законодавчо скасувати перехід на літній і зимовий час, він, на думку політологів, триватиме, доки в Європі нарешті не визначаться, за яким часом краще жити: літнім чи зимовим. Повинен бути консенсус усіх країн континенту, а його не вдається досягти, хоча перемови йдуть не перше десятиріччя. Через це Україна продовжує переводити стрілки годинника разом є Європою, аби не створювати незручностей у сполученні із країнами ЄС.Щодо прогнозів на весну — першим «дав прогноз» харківський бабак. Ще 2 лютого він самостійно прокинувся, виліз із нори і побачив свою тінь. Це має означати, що тепло прийде через шість тижнів, або від 15 березня. Втім, за статистикою, прогнози бабаків збуваються лише у 40–50% випадків, що, по суті, дорівнює шансу «вгадаю або ні». Якщо говорити відверто, Тимко — більше народний улюбленець і символ весни.Метеорологи ставляться до «прогнозів» бабака скептично. Кілька років тому у соцмережах ними навіть була опублікована іронічна стаття з цього приводу під промовистою назвою «Я — гризун, а не синоптик!». За твердженнями фахівців, справжня весна до України зазвичай приходить разом з весняним рівноденням, тобто після 20 березня.І ще один прогноз. Знаний народний синоптик(народився 1939-го, помер 2021 року) у своїй книжці «Погода до 2030 року» розробив алгоритми передбачення погоди на роки вперед, які тривалий час збувалися з високою точністю. Згідно з розрахунками Леоніда Горбаня, для 2026 року характерна весна, яка спочатку є затяжною, але потім швидко переходить у спеку.Погода на березень 2026. Початок місяця холодний, з морозами та «лютневими» хуртовинами. Проте після 20-х чисел (після рівнодення) почнеться стрімке танення снігу.Погода на квітень 2026. Перша половина прохолодна і сира. У другій половині очікується швидкий стрибок температури вгору, справжнє «молоде літо», яке може супроводжуватися суховіями.Погода на травень 2026. Місяць має бути досить спекотним і посушливим. Традиційні травневі дощі будуть нечастими та локальними.Утім кліматологи зазначають: глобальні зміни клімату за останні роки стали настільки стрімкими, що перевірені століттями народні методи почали давати збої.Статистика метеорології за останні 30 років (кліматична норма 1991–2020 рр.) свідчить про те, що через глобальне потепління березень в Україні став більш непередбачуваним: від аномальних +20°C, як було в деякі роки, до снігових завалів (2013 рік). А квітень і травень нині значно тепліші, весна настає в середньому на 1–2 тижні раніше, ніж усередині XX століття.Головний висновок кліматологів: весна в Україні стала «стиснутою». Березень часто затягується і нагадує зиму, потім відбувається стрімкий перехід до квітневого тепла, яке майже відразу змінюється травневою спекою. Класичної поступової весни з м’яким переходом стає дедалі менше.Березень. Перша половина місяця нагадуватиме лютий. Можливі нічні заморозки до –10–15 градусів та мокрий сніг. Середня температура коливатиметься від –3 до +5 градусів. У другій половині починається стабільне потепління. Після 20 березня середньодобова температура зазвичай переходить позначку 0 градусів, що в метеорології вважається початком справжньої весни.Квітень. Припинив бути «класичною весною» і демонструє літні температури вже у другій половині місяця. Середня температура +9–11 градусів. Все частіше фіксуються дні з температурою +25–27 градусів. До середини місяця зберігається ризик різкого падіння температури до 2–4 градусів морозу.Травень. «Молоде літо». Середня температура +15–18 градусів. У багатьох регіонах в середині місяця настає метеорологічне літо, коли середньодобова температура перевищує +15. Травень вважається одним із найвологіших місяців, але статистика показує тенденцію до зменшення кількості дощів у центрі та на сході України, що іноді призводить до ранніх засух.Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інститутуу своєму прогнозі на весну 2026 року наголосила, що довгострокові прогнози вказують на загальні тенденції (тепла/холодна, суха/волога), а точні дати заморозків чи пікових температур можна визначити лише за 3–5 днів.Віра Балабух виділила два ключові аспекти:Перший: волога — головний позитив нинішнього сезону. Танення навесні значного снігового покриву, який сформувався взимку, суттєво поповнить запаси вологи у ґрунті та водоймах. Це важливо для сільського господарства та екосистеми загалом.Другий: температурний режим. Як і в попередні роки, загальна тенденція вказує на те, що середня сезонна температура повітря може бути на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму. Проте це не означає безперервне тепло.Березень. Перехідний місяць із високою мінливістю. Можливі як періоди аномального тепла, так і заходи арктичного повітря з півночі, що приноситимуть короткочасні похолодання та мокрий сніг у середині місяця.Квітень. Справжнє тепло прийде після 20-х чисел. До цього прогнозуються температурні гойдалки, можливі короткочасні заморозки.Травень. Найкомфортніший місяць із температурами +20–25 градусів. Наприкінці травня можливі сильні грози та шквали через нерівномірний прогрів повітря.Метеорологічні ресурси та кліматичні моделі (ECMWF, AccuWeather, Ventusky) дають таку загальну картину, якою буде весна в Україні.Березень. На початку місяця погода нестабільна, в першій декаді зберігатимуться нічні морози –2–7°C. Вдень повітря прогріватиметься до +4–8°C, що створюватиме умови для постійної ожеледиці на дорогах через танення снігу вдень і замерзання вночі. В Карпатах та на півночі країни залишиться шар снігу до 15 см, який поступово сходитиме протягом місяця. Прогнозується проходження активних циклонів через територію України, що принесе часті дощі, а в північних та західних областях — дощ із мокрим снігом.Квітень. Аномально тепла середина. У другій половині місяця очікується надходження теплих повітряних мас із південного заходу. Температура може різко підскочити до +18–22 градусів, що на 4–6 градусів вище за багаторічну норму для цього періоду.Травень. Грозова активність. Ventusky прогнозує на травень високий індекс CAPE (енергія нестабільності атмосфери). Це означає: рано почнеться сезон потужних весняних гроз. Можливі сильні пориви вітру, швали під час проходження фронтів.Фахівці Українського гідрометцентру дали довгостроковий прогноз погоди лише на березень. Як повідомила нам керівниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха, перехід від зими до весни цього року буде поступовим.«Березень в Україні — перехідний місяць від зими до весни, характеризується нестійкою погодою, різким підвищенням температури, таненням снігу та ймовірними поверненнями холодів. Тому сюрпризи можливі. Середня місячна температура становить від 0 до +6 тепла, в Карпатах 3 градуси морозу, — говорить Наталія Птуха. — Нинішній березень не принесе стрімкого й стабільного тепла, очікуються помітні коливання температур, хвилі тепла будуть змінюватися хвилями холодного повітря. У першій половині березня вночі все ще часто спостерігатиметься „мінус“, навіть якщо вдень буде +7–10 градусів».Якою ж буде погода в Україні у березні 2026 рокуВ усіх прогнозах вимальовується приблизно однакова картина прийдешньої весни: на нас чекає холодний примхливий березень, аномально теплий квітень і майже літній травень. Головна відмінність від попередніх років — значно більша кількість вологи на полях і води у річках від танення снігу.

