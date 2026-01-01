28 лютого на Волині: гортаючи календар

28 лютого день народження святкує священник греко-католицької церкви Роман Бегей (на фото).

ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 28 лютого, а також іменників цього дня – Євфросиній і Онисимів – та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.

Цього дня професійне свято відзначають працівники патрульно-постової служби України.

Воно затверджене наказом міністра внутрішніх справ від 16 січня 2010 року, хоч сама служба існує з 2006-го.

У цей день всім працівникам патрульно-постової служби бажаємо успіхів у їхній роботі та достатку.

Окрім того, сьогодні відзначають День штурманської служби авіації Збройних сил України.

Мета внесення в календар нової дати, як зазначається в офіційних документах, — підтримати престиж штурманської служби авіації Збройних сил України. Також ця акція спрямована на «стимулювання військовослужбовців до сумлінного виконання службових обов'язків, розвиток авіаційних традицій та поліпшення військово-патріотичного виховання».

