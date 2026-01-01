Спецпредставник щодо Білорусі і не лише: Зеленський готує кадрові зміни в МЗС

Президент Українианонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Зокрема, з'явиться спеціальний представник щодо Білорусі.Про це заявив глава держави в Телеграм."МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі. Потрібна більш активна політика. І саме активність нашої держави, активність наших людей - це те, що дає Україні найкращий результат", - зазначив президент.Зеленський додав, що спілкувався з дипломатичною командою країни та людьми, які мають хороший досвід і "проявили себе в захисті українських інтересів"."Готуємо посилення деяких напрямків дипломатичної роботи в Європі, не тільки. Українські інтереси мають бути представлені на офіційному рівні, і у спілкуванні зі спільнотами з тих країн, які зараз ще не мають свободи або перебувають під російським впливом", - підкреслив він.Нагадаємо, експрем'єр Британії Ріші Сунак стане радником Володимира Зеленського. Він обійняв посаду радника в складі Міжнародної консультативної ради з економічного оновлення при президенті України. Ця посада не оплачується.Зазначимо, у грудні 2025 року Зеленський призначив колишнього канадського міністра Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. Вона обіймала посаду заступника прем'єр-міністра Канади з 20 листопада 2019, міністра фінансів Канади від 18 серпня 2020 до 16 грудня 2024 року.До цього Зеленський призначив експосла України у США Оксану Маркарову своїм радником із питань відбудови України та інвестицій. З 2021 по 2025 рік вона була послом України в США. У 2018-2020 роках обіймала посаду міністра фінансів.