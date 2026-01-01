Спецпредставник щодо Білорусі і не лише: Зеленський готує кадрові зміни в МЗС
Сьогодні, 01:30
Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Зокрема, з'явиться спеціальний представник щодо Білорусі.
Про це заявив глава держави в Телеграм.
"МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі. Потрібна більш активна політика. І саме активність нашої держави, активність наших людей - це те, що дає Україні найкращий результат", - зазначив президент.
Зеленський додав, що спілкувався з дипломатичною командою країни та людьми, які мають хороший досвід і "проявили себе в захисті українських інтересів".
"Готуємо посилення деяких напрямків дипломатичної роботи в Європі, не тільки. Українські інтереси мають бути представлені на офіційному рівні, і у спілкуванні зі спільнотами з тих країн, які зараз ще не мають свободи або перебувають під російським впливом", - підкреслив він.
Кадрові призначення Зеленського
Нагадаємо, експрем'єр Британії Ріші Сунак стане радником Володимира Зеленського. Він обійняв посаду радника в складі Міжнародної консультативної ради з економічного оновлення при президенті України. Ця посада не оплачується.
Зазначимо, у грудні 2025 року Зеленський призначив колишнього канадського міністра Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. Вона обіймала посаду заступника прем'єр-міністра Канади з 20 листопада 2019, міністра фінансів Канади від 18 серпня 2020 до 16 грудня 2024 року.
До цього Зеленський призначив експосла України у США Оксану Маркарову своїм радником із питань відбудови України та інвестицій. З 2021 по 2025 рік вона була послом України в США. У 2018-2020 роках обіймала посаду міністра фінансів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив глава держави в Телеграм.
"МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі. Потрібна більш активна політика. І саме активність нашої держави, активність наших людей - це те, що дає Україні найкращий результат", - зазначив президент.
Зеленський додав, що спілкувався з дипломатичною командою країни та людьми, які мають хороший досвід і "проявили себе в захисті українських інтересів".
"Готуємо посилення деяких напрямків дипломатичної роботи в Європі, не тільки. Українські інтереси мають бути представлені на офіційному рівні, і у спілкуванні зі спільнотами з тих країн, які зараз ще не мають свободи або перебувають під російським впливом", - підкреслив він.
Кадрові призначення Зеленського
Нагадаємо, експрем'єр Британії Ріші Сунак стане радником Володимира Зеленського. Він обійняв посаду радника в складі Міжнародної консультативної ради з економічного оновлення при президенті України. Ця посада не оплачується.
Зазначимо, у грудні 2025 року Зеленський призначив колишнього канадського міністра Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. Вона обіймала посаду заступника прем'єр-міністра Канади з 20 листопада 2019, міністра фінансів Канади від 18 серпня 2020 до 16 грудня 2024 року.
До цього Зеленський призначив експосла України у США Оксану Маркарову своїм радником із питань відбудови України та інвестицій. З 2021 по 2025 рік вона була послом України в США. У 2018-2020 роках обіймала посаду міністра фінансів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Спецпредставник щодо Білорусі і не лише: Зеленський готує кадрові зміни в МЗС
Сьогодні, 01:30
28 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Корупція на аеродромах: суд заарештував топчиновника Повітряних сил
27 лютого, 23:19
У селі на Волині закривають дитсадок: що відомо
27 лютого, 22:43
Вся команда дотична до війни: як працює «Хаб Ветеран» у Луцьку і з якими проблемами туди звертаються
27 лютого, 22:12