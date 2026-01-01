Міндіч назвав умову повернення в Україну та заперечив причетність до схеми з бронежилетами

Тимур Міндіч, який є фігурантом розслідування НАБУ, заявив про готовність приїхати в Україну за умови чесної застави, а також заперечив свою причетність до корупційної історії з бронежилетами.



Про це повідомляє Олексія Гончаренка, де нардеп опублікував відповідну розмову з Міндичем.



"Я б сьогодні приїхав в Україну, отримав би підозру і сів би в тюрму, якби була чесна застава. Я просто розумію, що вони мені дадуть таку заставу, яку я не зможу зібрати", - сказав бізнесмен, який нині проживає в Ізраїлі.



Він заявив, що не є "бенефіціаром" у справі закупівлі бронежилетів, яку також розслідують антикорупціонери.



При цьому Міндіч наполягає: бронежилети від ізраїльської компанії мали вкрай привабливу ціну.



"Я хотів допомогти, розмовляв з Рустемом Умєровим, але на іншу тему. Там було беззаконня. Людина, яка займалась бронежилетами, - це мій хороший товариш. Бронежилети, які постачались ізраїльською компанією, були дешевші на 40%, вони декілька разів виграли тендери. А всередині ця дрібна корупція не дала їм постачати бронежилети", - заявив він.



Під час розмови з Гончаренком, який є головою ТСК Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини під час дії воєнного стану, Міндіч також повідомив, що у серпні звертався з офіційним листом до правоохоронних органів із запитом, чи є до нього якісь запитання, однак відповіді так і не отримав.



Міндіч назвав себе другом президента, зауваживши, що це зараз його "єдиний гріх".



"Я не проти розслідувань, чи перевірок, але я точно проти звинувачень до розслідування", - сказав він.

