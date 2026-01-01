Корупція на аеродромах: суд заарештував топчиновника Повітряних сил

Андрію Українцю, якого підозрюють у корупції на будівництві укриттів для літаків.



Про це



Згідно з рішенням суду, підозрюваного відправлять у СІЗО щонайменше до 25 квітня. Також для нього передбачили можливість внесення застави в розмірі 7 млн гривень.



У разі внесення застави українцю буде заборонено спілкуватися з начальником Управління СБУ в Житомирській області полковником Володимиром Компаниченком, який, як встановили правоохоронці, є його спільником у корупційній схемі.



Скандал із корупцією на аеродромах



Нагадаємо, у травні минулого року на будівництво укриттів для літаків на аеродромах було виділено 1,4 млрд грн, але перевірка виявила невідповідність проєктів вимогам безпеки та значне завищення вартості робіт.



За даними слідства, командувач логістики Повітряних сил ЗСУ та начальник Управління СБУ в Житомирській області намагалися підкупити керівництво військової контррозвідки.



За 13 млн гривень фігуранти планували залучити лояльних аудиторів для підготовки фіктивних висновків.



25 лютого чиновників затримали "на гарячому" під час передачі частини хабара в розмірі 320 тисяч доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

