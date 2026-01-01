У Луцьку ковзанка «Снігова королева» працюватиме аж до квітня





Ковзанка у центральному парку працювала просто неба з початку грудня 2025 року до 3 лютого 2026.



Льодова арена «Снігова королева» попередньо працюватиме до 1 квітня, повідомили



Вартість квитків



У будні:



діти до 6 років — безоплатно;



діти до 13 років — 200 грн;



дорослі — 250 грн.



У вихідні:



діти до 6 років — безоплатно;



діти до 13 років — 250 грн;



дорослі — 350 грн.



Для студентів ЛНТУ у будні квиток вартуватиме 150 грн, а у суботу та неділю — 200 грн.



Про графік роботи простору щодня інформують у соцмережах. Як правило, ковзанка працює щодня з 11:00 до 22:00.



Нагадаємо, у грудні 2025 року «Снігова королева» переїхала з вул. В’ячеслава Чорновола на вул. Львівську, 75 на території ЛНТУ.

