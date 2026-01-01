У Луцьку ковзанка «Снігова королева» працюватиме аж до квітня

Цієї зими у Луцьку працювали дві ковзанки. Одна вже завершила сезон, інша — прийматиме відвідувачів ще у квітні.

Ковзанка у центральному парку працювала просто неба з початку грудня 2025 року до 3 лютого 2026.

Льодова арена «Снігова королева» попередньо працюватиме до 1 квітня, повідомили misto.media в адміністрації закладу.

Вартість квитків

У будні:

діти до 6 років — безоплатно;

діти до 13 років — 200 грн;

дорослі — 250 грн.

У вихідні:

діти до 6 років — безоплатно;

діти до 13 років — 250 грн;

дорослі — 350 грн.

Для студентів ЛНТУ у будні квиток вартуватиме 150 грн, а у суботу та неділю — 200 грн.

Про графік роботи простору щодня інформують у соцмережах. Як правило, ковзанка працює щодня з 11:00 до 22:00.

Нагадаємо, у грудні 2025 року «Снігова королева» переїхала з вул. В’ячеслава Чорновола на вул. Львівську, 75 на території ЛНТУ.

Теги: ковзанка, графік, ціни, Луцьк
