У Луцьку ковзанка «Снігова королева» працюватиме аж до квітня
Сьогодні, 21:45
Цієї зими у Луцьку працювали дві ковзанки. Одна вже завершила сезон, інша — прийматиме відвідувачів ще у квітні.
Ковзанка у центральному парку працювала просто неба з початку грудня 2025 року до 3 лютого 2026.
Льодова арена «Снігова королева» попередньо працюватиме до 1 квітня, повідомили misto.media в адміністрації закладу.
Вартість квитків
У будні:
діти до 6 років — безоплатно;
діти до 13 років — 200 грн;
дорослі — 250 грн.
У вихідні:
діти до 6 років — безоплатно;
діти до 13 років — 250 грн;
дорослі — 350 грн.
Для студентів ЛНТУ у будні квиток вартуватиме 150 грн, а у суботу та неділю — 200 грн.
Про графік роботи простору щодня інформують у соцмережах. Як правило, ковзанка працює щодня з 11:00 до 22:00.
Нагадаємо, у грудні 2025 року «Снігова королева» переїхала з вул. В’ячеслава Чорновола на вул. Львівську, 75 на території ЛНТУ.
