Волинські депутати Вітів та Федік сплатили застави по справі НАБУ та САП

Анатолій Вітів і депутат Луцької міської ради від ВО "Свобода" Микола Федік внесли визначені судом розміри застав — 6 мільйонів 300 тисяч та 4 мільйони 992 тисячі гривень відповідно. Йдеться про обрані для них запобіжні заходи у справі щодо 30 тисяч доларів хабаря.



Інформацію щодо застав



Позиція захисту Анатолія Вітіва



Поспілкуватися з депутатом Волинської обласної ради від ВО "Свобода" Анатолієм Вітівим Суспільному не вдалося: його телефон впродовж дня був вимкнений. Його адвокат Костянтин Глоба у коментарі Суспільному розповів, що попередньо визначений розмір застави — 10 млн грн — суддя визнав як непомірний для підозрюваного та зменшив цю суму до 6,3 млн грн. З його слів, ця сума була сплачена 25 лютого.



Костянтин Глоба зазначив, що наразі захист зосередив свою увагу на незаконості притягнення Анатолія Вітіва до кримінальної відповідальності у зв'язку з тим, що не зафіксовані дії, які становлять склад злочину.



"Вважаємо обвинувачення деякою мірою політичним, пов'язаним із усуненням політичних конкурентів, оскільки саме твердження прокуратури, що Вітів разом із п'ятьма депутутами мав забезпечити прийняття відповідних рішень при загальній кількості від 40 до 60 депутатів, є юридично неможливим", — додав адвокат.



Чи буде Анатолій Вітів, який обмежений у спілкуванні з низкою міських та обласних депутатів відвідувати засідання сесії Волинської обласної ради — наразі невідомо.



Що сказав Микола Федік



У телефонному коментарі Суспільному Микола Федік підвердив цю інформацію. Він розповів, що працює на своєму робочому місці — він є заступником директора з організаційно-технічних питань Волинського центру екстреної меддопомоги.



Розмір застави Микола Федік більше не оскаржував. З його слів, таку позицію обрав разом зі своїм адвокатом.



"Слідство триває. Поки слідство триває, я нічого коментувати не буду. Засідання сесії міської ради поки що не відвідував, лише комісію дистанційно", — зазначив Микола Федік.



Під час одного з попередніх судових засідань адвокат Миколи Федіка Максим Ткачук зазначав, що вилучені під час обшуків у Федіка 16 тисяч доларів США і півтори тисячі євро були відчужені через продаж нерухомості, а не хабар за "правильне" голосування по земельному питанню.



Що відомо про справу щодо хабарництва задля забудови ЖК на Чорновола в Луцьку



19 грудня 2025 року детективи НАБУ оголосили підозри депутату облради Анатолію Вітіву, депутату Луцькради Миколі Федіку і колишньому нардепу і підприємцю Юрію Савчуку в хабарництві. Того ж дня відбулися обшуки в кабінетах Луцького міського голови Ігоря Поліщука і голови облради Григорія Недопада.



За даними слідства, в екснардепа Юрія Савчука просили 30 тисяч доларів США, за які обіцяли допомогти з отриманням дозволів на будівництво багатоквартирного житлового комплексу в місті Луцьку. Слідство задокументувало факти надання й одержання частини коштів, а саме 15 тисяч доларів США.



У липні 2025 року депутати Луцькради погодили детальний план території в межах вулиць Чорновола, Ветеранів та річки Сапалаївка. Відповідно до документа, ковзанку "Снігова королева" запланували знести та спорудити на її місці житловий комплекс на 9 поверхів і на майже пів тисячі квартир.



За даними САП, після ухвалення міськрадою рішення про затвердження детального плану території Юрія Савчук надав депутатам частину хабаря у сумі 15 тисяч доларів США. Після цього Волинська облрада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, що дозволяє її забудувати.



Анатолій Вітіву та Миколі Федіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (ККУ). У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.



Колишньому нардепу Юрію Савчуку інкримінують ч. 1 ст. 369 ККУ. Йому в разі доведення вини загрожує штраф, обмеження чи позбавлення волі до 4 років. Юрій Савчук також є головою правління ГО "Федерація хокею Волинської області".



24 грудня 2025 року депутату Волинської обласної ради Анатолію Вітіву, якого підозрюють у хабарництві, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Станом на 5 січня за нього внесли 5,7 мільйона застави.



Депутату Луцької міської ради, голові фракції "Свобода" Миколі Федіку, якого підозрюють у корупції, Миколі Федіку ВАКС 5 січня 2026 року обрав запобіжний захід — 4 мільйони 920 тисяч гривень застави. Колишньому народному депутату Юрію Савчуку, якого підозрюють в наданні 30 тисяч доларів США за позитивне рішення щодо забудови ЖК, обрали запобіжний захід — 66 560 гривень застави.

