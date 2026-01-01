У ЛНТУ зʼявляться нові факультети: що вивчатимуть студенти
Сьогодні, 20:38
У Луцькому національному технічному університеті з 1 травня з’являться два нових факультети: робототехніки й штучного інтелекту та креативних індустрій, маркетингу і комунікацій.
Про це розповіла у коментарі misto.media ректорка ЛНТУ Ірина Вахович.
У нові факультети включили кафедри, які вже існували, частину з них переназвали, якісь спеціальності об’єднали в одну кафедру. А також були такі, які роз’єднали для різних факультетів та створили нові.
На факультеті робототехніки можна буде опанувати знання на кафедрах:
автоматизації та безпілотних систем;
електроніки, фізики та SMART-систем;
робототехніки;
штучного інтелекту та математичного моделювання;
прикладної механіки та мехатроніки.
Там навчатимуть створювати інтелектуальні системи, розробляти роботизовані комплекси та працювати зі штучним інтелектом.
На факультеті креативних індустрій, маркетингу та комунікацій буде:
кафедра дизайну;
кафедра креативних технологій та фешн-індустрії;
кафедра маркетингу;
кафедра медіа, іміджу та комунікацій.
Студенти будуть створювати бренди, формувати тренди та працювати з аудиторією в сучасному медіасередовищі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіла у коментарі misto.media ректорка ЛНТУ Ірина Вахович.
У нові факультети включили кафедри, які вже існували, частину з них переназвали, якісь спеціальності об’єднали в одну кафедру. А також були такі, які роз’єднали для різних факультетів та створили нові.
На факультеті робототехніки можна буде опанувати знання на кафедрах:
автоматизації та безпілотних систем;
електроніки, фізики та SMART-систем;
робототехніки;
штучного інтелекту та математичного моделювання;
прикладної механіки та мехатроніки.
Там навчатимуть створювати інтелектуальні системи, розробляти роботизовані комплекси та працювати зі штучним інтелектом.
На факультеті креативних індустрій, маркетингу та комунікацій буде:
кафедра дизайну;
кафедра креативних технологій та фешн-індустрії;
кафедра маркетингу;
кафедра медіа, іміджу та комунікацій.
Студенти будуть створювати бренди, формувати тренди та працювати з аудиторією в сучасному медіасередовищі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У ЛНТУ зʼявляться нові факультети: що вивчатимуть студенти
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 28 лютого
Сьогодні, 20:00
У Луцьку на розі вулиць Шевченка та Чернишевського хочуть облаштувати кільцеву розв'язку: подробиці
Сьогодні, 18:19