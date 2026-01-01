У ЛНТУ зʼявляться нові факультети: що вивчатимуть студенти





Про це розповіла у коментарі Ірина Вахович.



У нові факультети включили кафедри, які вже існували, частину з них переназвали, якісь спеціальності об’єднали в одну кафедру. А також були такі, які роз’єднали для різних факультетів та створили нові.



На факультеті робототехніки можна буде опанувати знання на кафедрах:



автоматизації та безпілотних систем;



електроніки, фізики та SMART-систем;



робототехніки;



штучного інтелекту та математичного моделювання;



прикладної механіки та мехатроніки.



Там навчатимуть створювати інтелектуальні системи, розробляти роботизовані комплекси та працювати зі штучним інтелектом.



На факультеті креативних індустрій, маркетингу та комунікацій буде:



кафедра дизайну;



кафедра креативних технологій та фешн-індустрії;



кафедра маркетингу;



кафедра медіа, іміджу та комунікацій.



Студенти будуть створювати бренди, формувати тренди та працювати з аудиторією в сучасному медіасередовищі.

