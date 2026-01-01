У ЛНТУ зʼявляться нові факультети: що вивчатимуть студенти

У ЛНТУ зʼявляться нові факультети: що вивчатимуть студенти
У Луцькому національному технічному університеті з 1 травня з’являться два нових факультети: робототехніки й штучного інтелекту та креативних індустрій, маркетингу і комунікацій.

Про це розповіла у коментарі misto.media ректорка ЛНТУ Ірина Вахович.

У нові факультети включили кафедри, які вже існували, частину з них переназвали, якісь спеціальності об’єднали в одну кафедру. А також були такі, які роз’єднали для різних факультетів та створили нові.

На факультеті робототехніки можна буде опанувати знання на кафедрах:

автоматизації та безпілотних систем;

електроніки, фізики та SMART-систем;

робототехніки;

штучного інтелекту та математичного моделювання;

прикладної механіки та мехатроніки.

Там навчатимуть створювати інтелектуальні системи, розробляти роботизовані комплекси та працювати зі штучним інтелектом.

На факультеті креативних індустрій, маркетингу та комунікацій буде:

кафедра дизайну;

кафедра креативних технологій та фешн-індустрії;

кафедра маркетингу;

кафедра медіа, іміджу та комунікацій.

Студенти будуть створювати бренди, формувати тренди та працювати з аудиторією в сучасному медіасередовищі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЛНТУ, нові факультети, Ірина Вахович, студенти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як рахунок ФОП у ПУМБ допомагає бізнесу працювати швидше та впевненіше
Сьогодні, 20:40
У ЛНТУ зʼявляться нові факультети: що вивчатимуть студенти
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 28 лютого
Сьогодні, 20:00
Чи повертатиме ЄС чоловіків до України? У Єврокомісії зробили заяву
Сьогодні, 19:02
У Луцьку на розі вулиць Шевченка та Чернишевського хочуть облаштувати кільцеву розв'язку: подробиці
Сьогодні, 18:19
Медіа
відео
1/8