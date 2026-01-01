Якою буде погода у Луцьку та на Волині 28 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 28 лютого



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.



Температура вночі 2-4° морозу, вдень 9-11° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.



Температура вночі 1-6° морозу, вдень 7-12° тепла.





