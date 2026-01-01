Якою буде погода у Луцьку та на Волині 28 лютого

Якою буде погода у Луцьку та на Волині 28 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 28 лютого

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-4° морозу, вдень 9-11° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 7-12° тепла.


