Як рахунок ФОП у ПУМБ допомагає бізнесу працювати швидше та впевненіше





Чому онлайн-відкриття рахунку ФОП стало стандартом

Відкриття рахунку у ПУМБ організовано так, щоб підприємець зосереджувався на бізнес-завданнях, а не на організаційних деталях. Усі етапи проходять дистанційно з ідентифікацією через застосунок «Дія», без підписання паперових документів і без необхідності відвідувати відділення. Водночас ПУМБ дотримується чітких вимог до клієнтів, що підтримує прозорість сервісу та відповідність регуляторним нормам. Перед стартом варто врахувати базові умови, які є обов’язковими для підключення сервісу.



До таких умов належать:



реєстрація ФОП у податковій службі;

відсутність адреси реєстрації на тимчасово окупованих територіях;

відсутність зв’язку бізнесу з азартними іграми.

За виконання цих вимог підприємець отримує доступ до повноцінного онлайн-сервісу, який поєднує швидкість і комфорт. Окремо варто врахувати, що підключення доступне через сервіс https://www.digital.pumb.ua/fop/open-account, а для тих, хто не може використовувати «Дію», ПУМБ пропонує відеоверифікацію. Процедура триває до 15 хвилин, а співробітник ПУМБ супроводжує клієнта на кожному етапі перевірки документів, що допомагає не зупиняти роботу через технічні обмеження.



Крім базових умов, сервіс відкриття рахунку у ПУМБ має практичні переваги, які безпосередньо впливають на щоденне фінансове управління:



безкоштовне відкриття рахунку онлайн без відвідування відділення;

до 10 безкоштовних платежів у гривні щомісяця на рахунки інших банків;

зручне поповнення рахунку через термінали без комісії або через касу з комісією лише 0,2% (мін. 10 грн);

вигідні умови купівлі та продажу валюти — 0,5% і 0,4% відповідно;

платежі у валюті з фіксованою комісією 0,15% (мін. 25 USD, макс. 200 USD);

можливість переказу доходу на власну картку фізособи без комісії до 60 000 грн на місяць.

У підсумку підприємець отримує зрозумілий старт і передбачувані умови для роботи з платежами, поповненням та валютними операціями. Це особливо важливо, коли потрібно швидко реагувати на запити клієнтів і тримати під контролем обігові кошти без зайвих пауз.



Як ПУМБ Бізнес перетворює фінанси на керований процес

Після відкриття рахунку ФОП підприємець отримує доступ до онлайн-банкінгу ПУМБ Бізнес, який спрощує управління фінансовими потоками та зменшує адміністративне навантаження. Застосунок працює у режимі 24/7, тому платежі, депозити й аналітика доступні тоді, коли це потрібно бізнесу. Такий формат дає більше контролю над грошовими рухами та допомагає приймати рішення на основі актуальних даних. Для підвищення ефективності щоденної роботи варто знати, які інструменти доступні підприємцю.



У ПУМБ Бізнес для цього передбачені такі можливості:



безкоштовне поповнення рахунку власними коштами до 60 тис. грн на місяць через ПУМБ Бізнес;

інтуїтивно зрозумілий інтерфейс інтернет-банкінгу для оперативного керування платежами;

гнучкі депозитні програми з привабливими умовами та можливістю дострокового розміщення;

корпоративні картки для миттєвих розрахунків і контролю витрат у реальному часі;

використання еквайрингу для прийому безготівкових оплат від клієнтів.

Окремий акцент ПУМБ робить на безпеці. Багаторівневий захист операцій і постійний моніторинг фінансової активності створюють стабільне середовище для роботи та знижують операційні ризики, що важливо для щоденних розрахунків і планування.



Коли рахунок стає фундаментом для зростання

Рахунок ФОП у ПУМБ варто сприймати як стратегічний крок до системного управління фінансами, а не як разове підключення банківської послуги. Дистанційне оформлення, прозорі умови та зрозумілі тарифи допомагають підприємцю зберігати фокус на ключових процесах бізнесу. Детальніше ознайомитися з продуктами та сервісами для підприємців можна на сайті https://www.digital.pumb.ua/. Звертайтесь до служби підтримки за телефонами: 0 800 501 275, +38 044 290 93 11 а також +38 044 290 7 290.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

