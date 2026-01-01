У Луцьку на розі вулиць Шевченка та Чернишевського хочуть облаштувати кільцеву розв'язку: подробиці





Про це у коментарі журналістам сайту Павло Мазилюк.



З його слів, зараз робота щодо розробки концепції поки не розпочалася, але попередньо думають зробити такий проїзд, як біля РЦ «Промінь»



«Найбільша проблема – знайти того, хто зніме старий пластик, бо зафарбувати його не можна. Також ще не було прямої вказівки розпочинати розробку концепції. Коли ж почнеться робота, ми будемо туди долучені. Запропонуємо варіанти, проєктант розробить, його додатково мають затвердити правоохоронці й тоді вже безпосередньо буде відбуватися робота на ділянці», – каже фахівець.



Він додав, що цей процес займає чимало часу, тому чекати появу кільця слід влітку.

У Луцьку на розі вулиць Шевченка та Чернишевського хочуть облаштувати кільцеву розв'язку, аби покращити там рух транспорту.Про це у коментарі журналістам сайту «Конкурент» розповів голова ГО «Просторовий рух»З його слів, зараз робота щодо розробки концепції поки не розпочалася, але попередньо думають зробити такий проїзд, як біля РЦ «Промінь»«Найбільша проблема – знайти того, хто зніме старий пластик, бо зафарбувати його не можна. Також ще не було прямої вказівки розпочинати розробку концепції. Коли ж почнеться робота, ми будемо туди долучені. Запропонуємо варіанти, проєктант розробить, його додатково мають затвердити правоохоронці й тоді вже безпосередньо буде відбуватися робота на ділянці», – каже фахівець.Він додав, що цей процес займає чимало часу, тому чекати появу кільця слід влітку.

