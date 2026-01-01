У Луцьку на розі вулиць Шевченка та Чернишевського хочуть облаштувати кільцеву розв'язку: подробиці

У Луцьку на розі вулиць Шевченка та Чернишевського хочуть облаштувати кільцеву розв'язку: подробиці
У Луцьку на розі вулиць Шевченка та Чернишевського хочуть облаштувати кільцеву розв'язку, аби покращити там рух транспорту.

Про це у коментарі журналістам сайту «Конкурент» розповів голова ГО «Просторовий рух» Павло Мазилюк.

З його слів, зараз робота щодо розробки концепції поки не розпочалася, але попередньо думають зробити такий проїзд, як біля РЦ «Промінь»

«Найбільша проблема – знайти того, хто зніме старий пластик, бо зафарбувати його не можна. Також ще не було прямої вказівки розпочинати розробку концепції. Коли ж почнеться робота, ми будемо туди долучені. Запропонуємо варіанти, проєктант розробить, його додатково мають затвердити правоохоронці й тоді вже безпосередньо буде відбуватися робота на ділянці», – каже фахівець.

Він додав, що цей процес займає чимало часу, тому чекати появу кільця слід влітку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, кільцевий рух
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи повертатиме ЄС чоловіків до України? У Єврокомісії зробили заяву
Сьогодні, 19:02
У Луцьку на розі вулиць Шевченка та Чернишевського хочуть облаштувати кільцеву розв'язку: подробиці
Сьогодні, 18:19
Як скляні перегородки змінюють маленьку ванну кімнату
Сьогодні, 17:50
У Луцьку 22-річний чоловік зґвалтував малолітню дівчинку: суд йому обрав запобіжний захід
Сьогодні, 17:37
На війні загинув військовий з Волині Віктор Маковецький
Сьогодні, 17:15
Медіа
відео
1/8