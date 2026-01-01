У Луцьку 22-річний чоловік зґвалтував малолітню дівчинку: суд йому обрав запобіжний захід

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Луцької окружної прокуратури 22-річному жителю одного з сіл Луцького району повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч.4 ст. 152 КК України).

Встановлено, що у лютому 2026 року чоловік у Луцьку зґвалтував дитину, з якою був знайомий, пише пресслужба прокуратури Волинської області.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії за участі неповнолітньої відбуваються із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, щоб не викликати повторного травмування потерпілої.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП у Волинській області.

