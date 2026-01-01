Голова Волинського адмінсуду Віктор Валюх йде на підвищення: куди його призначили?

Віктора Валюха в апеляційний адміністративний суд. Для цього кандидату довелося скласти професійний іспит та пройти перевірку щодо доброчесності. Не завадило успішно пройти випробування і сумнівне рішення часів Революції Гідності.



Про це йдеться в рішенні Вищої ради правосуддя від 26 лютого 2026 року,



«Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення трьох суддів на посади до апеляційних судів та одного судді до місцевого суду, а саме: <…>; Валюха Віктора Миколайовича – на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду», – сказано в рішенні.



Голова Волинського окружного адміністративного суду Віктор Валюх брав участь у конкурсі на заміщення 67 вакантних посад в семи адміністративних апеляційних судах Одеси, Києва, Львова, Вінниці, Краматорська (суд працює в Дніпрі), Харкова і Дніпра. За підсумками кваліфікаційного іспиту до фінального етапу конкурсу отримали допуск 67 кандидатів, а за підсумками співбесід такими, що достойні здійснювати правосуддя в апеляційних адміністративних судах, визнано 43-х, зокрема і суддю з Волині.



У червні 2025 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) оприлюднила рішення про дослідження досьє, проведення співбесіди та результати кваліфікаційного оцінювання цього кандидата. Участь в оцінюванні брала і представниця Громадської ради доброчесності Ольга Веретільник.



У документі ВККСУ викладена біографія Валюха. У ній сказано, що посадовець отримав у 1999 році у Волинському держуніверситеті імені Лесі Українки диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. Згодом розпочав кар’єру в академічній сфері, працюючи у виші на різних посадах – аж до виконувача обов’язків заступника декана юридичного факультету. Одночасно кілька років (з 1999 року до 2001-го) працював помічником адвоката. Із 2008 року – суддя Волинського окружного адміністративного суду, з 2023-го очолює цей суд. Загалом стаж Валюха у сфері права перевищує 26 років.



Щодо дисциплінарної відповідальності відомо, що у період з 2012 до 2024 року стосовно цього судді надійшло три скарги: після перевірки Вища рада правосуддя (ВРП) у 2 скаргах відмовила у відкритті дисциплінарної справи, а одну повернула без розгляду.



За результатами анонімного тестування щодо когнітивних здібностей, загальних знань у сфері права та практичного завдання про спеціалізацію відповідного суду Віктор Валюх набрав 347,7 бала із 400 можливих.



Також цей суддя пройшов спецперевірку ВККСУ за підсумком отриманої на запити інформації від Державної судової адміністрації України, Мінохорони здоров’я, Міносвіти, Нацагентства з питань запобігання корупції та інших держструктур.



Крім того, його оцінювали за такими вимогами, як особиста компетентність (рішучість та відповідальність, безперервний розвиток) і соціальна компетентність (ефективна комунікація, ефективна взаємодія, стійкість мотивації, емоційна стійкість). Комісія вирішила, що він показав належний рівень з обох критеріїв.



Раніше Громадська рада доброчесності (ГРД) підготувала відносно Віктора Валюха висновок щодо невідповідності судді критеріям доброчесності й професійної етики. У січні 2014 року він визнав незаконним і скасував рішення Павлівської сільради «Про ситуацію на Майдані».



Сільрада у грудні 2013 року схвалила звернення, в якому засудила силовий розгін протестувальників на Європейській площі у Києві в листопаді того року, закликала Міністерство внутрішніх справ не виконувати злочинні накази та підтримала вимоги Майдану. Суддя Віктор Валюх, який розглядав відповідний адмінпозов прокурора, визнав це рішення незаконним та скасував його.



Під час співбесіди кандидат пояснив комісії, що рішення ухвалив не з політичних мотивів, а через правові, оскільки, за його словами, було перевищення радою повноважень, відсутність відзиву на позов та її представник не прийшов на засідання суду.



На це Вища кваліфікаційна комісія суддів України зазначила, що можливість органу місцевого самоврядування висловити позицію громади щодо подій загальнодержавного значення в період гострого соціального конфлікту є необхідною у демократичному суспільстві. ВККСУ підсумувала, що суддя в цій ситуації не був достатньо незалежним і не продемонстрував належного розуміння ролі суду в особливих для держави умовах.



«Фактично, заборонивши органу місцевого самоврядування висловити позицію громади щодо подій загальнодержавного значення в період гострого соціального конфлікту, коли суспільство особливо потребувало від суду прояву найвищих стандартів неупередженості та незалежності, суддя, «говорячи через своє рішення», не продемонстрував належного рівня внутрішньої незалежності.



Комісія відзначає, що вона не ставить під сумнів законність і обґрунтованість судового рішення, а лише констатує, що кандидат не продемонстрував достатнього розуміння особливої ролі суду в умовах соціального конфлікту та необхідності максимального забезпечення незалежності судової влади», – сказано у рішенні ВККСУ.

