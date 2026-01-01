Україна отримає $8,1 млрд від МВФ: коли надійде перший транш і на що підуть кошти

Чим важливе це рішення?

Рада виконавчих директорів МВФ схвалила нову програму розширеного фінансування для України розміром 8,1 мільярда доларів.Про це повідомило Міністерство фінансів.Програма розрахована на 2026–2029 роки. Як зазначили в уряді, вона враховує «оновлені макроекономічні й безпекові умови», у яких перебуває Україна.Очікується, що перший транш обсягом 1,5 мільярда доларів Київ отримає вже найближчим часом. Кошти спрямують на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.«Нова програма EFF має на меті посилення економіки та фінансової системи й водночас сприятиме залученню додаткових фінансових ресурсів від донорів. Вона спрямована на продовження досягнень програми 2023 року з одночасним спрямуванням зусиль на детінізацію та мобілізацію внутрішніх бюджетних надходжень», — сказав міністр фінансівУкраїна в межах цієї програми зобов’язується реалізувати структурні реформи для забезпечення ефективного повоєнного відновлення та євроінтеграції.Прем'єр-міністерканазвала нову програму співпраці з МВФ «якірною» для всієї фінансової підтримки, яку отримує Україна. Зокрема, для отримання кредиту на 90 мільярдів євро від Європейського Союзу.Окрім фінансування від ЄС, йдеться також про фінансування від країн G7, міжнародних фінансових інституцій. За спільними оцінками уряду України та МВФ, загальний дефіцит зовнішнього фінансування у 2026-2029 роках становитиме орієнтовно 136,5 мільярда доларів за базовим сценарієм.Також ідеться про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення. За словами прем'єрки, партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити реструктуризацію після стабілізації ситуації.