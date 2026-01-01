Кутова кухня: ідеальне рішення для вашого простору





Особливості планування кутових гарнітурів

Особливістю таких гарнітурів є використання Г-подібної форми, яка залучає дві суміжні стіни. Це дає змогу встановити мийку або варильну поверхню в кутку, оптимізуючи робочий простір. Головна перевага таких меблів — місткі системи зберігання: висувні «каруселі», кошики чи полиці, які роблять доступним навіть найглибший кут. Також



Робимо приміщення функціональним

Таке планування є універсальним і підходить для різних типів приміщень. У невеликих квартирах воно допомагає заощадити дорогоцінні метри, залишаючи центр вільним. У просторих студіях або великих кухнях кутовий гарнітур часто доповнюють барною стійкою або півостровом, створюючи чітке зонування. Важливо лише враховувати розташування дверей та вікон, щоб крила гарнітура не заважали вільному проходу.



Обираємо матеріал фасадів

Вибір матеріалу для фасадів визначає зовнішній вигляд кухні, її довговічність та вартість. На сучасному ринку найпоширенішими варіантами є плити ДСП та МДФ, які мають різні види покриттів. Щоб полегшити вибір, розглянемо головні характеристики детальніше.



ДСП ламінована: найдоступніший варіант. Ламінована плівка імітує різні текстури, є стійкою до вологи та подряпин, але з часом може відшаровуватись на торцях.

ДСП глянцева: має дзеркальну поверхню, яка досягається завдяки акриловій плівці або пластику. Вона візуально розширює простір, але вимагає ретельного догляду.

ДСП шпонована: вкрита тонким зрізом натурального дерева. Виглядає преміально, але чутлива до перепадів температури та вологи, потребує дбайливого догляду.

ДСП фарбована (емаль): поверхня покривається кількома шарами фарби. Дозволяє отримати будь-який колір, але менш стійка до ударів та з часом може втратити яскравість.

МДФ фарбована (емаль): міцніша за ДСП, дає змогу створювати гладкі, глянцеві або матові поверхні будь-яких відтінків. Стійка до вологи та пари.

МДФ софт-тач (soft-touch): фасади з матовим, оксамитовим на дотик покриттям. Виглядають сучасно, не бояться відбитків пальців, але можуть бути складними у догляді через шорсткість.

Саме ці матеріали є основою для більшості сучасних кухонь, і їхні характеристики безпосередньо впливають на експлуатаційні якості меблів.



Від чого залежить вартість кутових кухонних гарнітурів

Підсумкова вартість кутової кухні залежить одразу від кількох факторів. Найбільше на ціну впливає вибір матеріалу фасадів: емаль або шпон завжди дорожчі за ламіновану ДСП. Не менш важливою є фурнітура — механізми висування ящиків, доводчики та кутові системи (наприклад, «каруселі») якісних брендів значно збільшують бюджет, але й додають зручності. Також вартість формується залежно від розміру гарнітура, складності виготовлення нестандартних елементів, типу стільниці та наявності декоративних деталей.



Кутова кухня — це вдалий компроміс між ергономічністю та місткістю для приміщень будь-якої площі. Правильний підбір матеріалу та якісної фурнітури дозволить створити не лише стильний, але й надійний гарнітур, який слугуватиме довгі роки. Завдяки різноманіттю дизайнів така кухня легко адаптується під будь-який інтер'єр — від класики до сучасного мінімалізму.

