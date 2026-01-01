Діалог влади з бізнесом: Волинь розвиває експорт як стратегічний напрям

Волинська обласна військова адміністрація провела щотижневу онлайн-зустріч «Діалог влади з бізнесом», присвячену експорту як стратегічному напрямку розвитку регіону.

Підприємці та органи влади обговорили, як експорт сприяє економічній стабільності Волині, збереженню робочих місць та наповненню бюджетів.

Про аналіз митного оформлення товарів у режимі експорту розповів в. о. начальника митного поста «Луцьк» Ігор Мусієнко.

За результатами 2025 року в зоні діяльності Волинської митниці:

  • до митного режиму експорту поміщено 1,4 млн тонн товарів;

  • оформлено майже 50 тисяч митних декларацій;

  • валютні надходження склали 866 млн доларів США;

  • експортерами сплачено майже 29 млн грн вивізного мита;

  • понад 45% експорту припало на Республіку Польща.

    • Основні експортні групи


    «Серед основних груп товарів — відходи та брухт чорних металів (з 1 січня 2026 року експорт заборонено постановою Кабміну №1795), лісоматеріали та деревина, плити деревно-стружкові, а також агропромислова продукція: соєві боби, кукурудза, ріпак», — зазначив Ігор Мусієнко.

    Спрощення процедур та сертифікати EUR.1


    «Авторизовані економічні оператори можуть оформлювати експорт автоматично, без безпосередньої участі митних посадовців, що значно спрощує процедури та скорочує час оформлення», — додав митник.

    Волинська митниця також видає сертифікати EUR.1, які підтверджують українське походження товару та дають змогу застосовувати преференційні ставки ввізного мита в країнах ЄС, Великій Британії, Грузії та інших. У 2025 році видано понад 10 тис. сертифікатів.

    Юлія Олімпіюк, головна спеціалістка відділу сприяння підприємства та ЗЕД Волинської торгово-промислової палати

    Освітні програми та міжнародні можливості


    Юлія Олімпіюк з Волинської торгово-промислової палати наголосила на важливості підготовки експортерів. Проведено три Школи експортера, а 17 та 19 березня відбудуться воркшопи з технічних бар’єрів та регламентів ЄС. Підприємці також можуть долучатися до програми Partnering in Business with Germany та брати участь у міжнародних виставках, оформлюючи товари через карнет АТА або тимчасові декларації.

