Діалог влади з бізнесом: Волинь розвиває експорт як стратегічний напрям
Сьогодні, 15:50
Волинська обласна військова адміністрація провела щотижневу онлайн-зустріч «Діалог влади з бізнесом», присвячену експорту як стратегічному напрямку розвитку регіону.
Підприємці та органи влади обговорили, як експорт сприяє економічній стабільності Волині, збереженню робочих місць та наповненню бюджетів.
Про аналіз митного оформлення товарів у режимі експорту розповів в. о. начальника митного поста «Луцьк» Ігор Мусієнко.
За результатами 2025 року в зоні діяльності Волинської митниці:
до митного режиму експорту поміщено 1,4 млн тонн товарів;
оформлено майже 50 тисяч митних декларацій;
валютні надходження склали 866 млн доларів США;
експортерами сплачено майже 29 млн грн вивізного мита;
понад 45% експорту припало на Республіку Польща.
«Серед основних груп товарів — відходи та брухт чорних металів (з 1 січня 2026 року експорт заборонено постановою Кабміну №1795), лісоматеріали та деревина, плити деревно-стружкові, а також агропромислова продукція: соєві боби, кукурудза, ріпак», — зазначив Ігор Мусієнко.
«Авторизовані економічні оператори можуть оформлювати експорт автоматично, без безпосередньої участі митних посадовців, що значно спрощує процедури та скорочує час оформлення», — додав митник.
Волинська митниця також видає сертифікати EUR.1, які підтверджують українське походження товару та дають змогу застосовувати преференційні ставки ввізного мита в країнах ЄС, Великій Британії, Грузії та інших. У 2025 році видано понад 10 тис. сертифікатів.
Юлія Олімпіюк з Волинської торгово-промислової палати наголосила на важливості підготовки експортерів. Проведено три Школи експортера, а 17 та 19 березня відбудуться воркшопи з технічних бар’єрів та регламентів ЄС. Підприємці також можуть долучатися до програми Partnering in Business with Germany та брати участь у міжнародних виставках, оформлюючи товари через карнет АТА або тимчасові декларації.
