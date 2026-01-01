Діалог влади з бізнесом: Волинь розвиває експорт як стратегічний напрям

до митного режиму експорту поміщено 1,4 млн тонн товарів;

Волинська обласна військова адміністрація провела щотижневу онлайн-зустріч «Діалог влади з бізнесом», присвячену експорту як стратегічному напрямку розвитку регіону.Підприємці та органи влади обговорили, як експорт сприяє економічній стабільності Волині, збереженню робочих місць та наповненню бюджетів.Про аналіз митного оформлення товарів у режимі експорту розповів в. о. начальника митного поста «Луцьк»«Серед основних груп товарів — відходи та брухт чорних металів (з 1 січня 2026 року експорт заборонено постановою Кабміну №1795), лісоматеріали та деревина, плити деревно-стружкові, а також агропромислова продукція: соєві боби, кукурудза, ріпак», — зазначив Ігор Мусієнко.«Авторизовані економічні оператори можуть оформлювати експорт автоматично, без безпосередньої участі митних посадовців, що значно спрощує процедури та скорочує час оформлення», — додав митник.Волинська митниця також видає сертифікати EUR.1, які підтверджують українське походження товару та дають змогу застосовувати преференційні ставки ввізного мита в країнах ЄС, Великій Британії, Грузії та інших. У 2025 році видано понад 10 тис. сертифікатів.з Волинської торгово-промислової палати наголосила на важливості підготовки експортерів. Проведено три Школи експортера, а 17 та 19 березня відбудуться воркшопи з технічних бар’єрів та регламентів ЄС. Підприємці також можуть долучатися до програми Partnering in Business with Germany та брати участь у міжнародних виставках, оформлюючи товари через карнет АТА або тимчасові декларації.