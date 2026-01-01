Вперше на Волині: у Зміїнці відкрили сучасну тенісну академію «Арена» з хард-кортами. ВІДЕО

У селі Зміїнець Луцької громади 26 лютого відбулося офіційне відкриття тенісної академії «Арена».Новий спортивний центр покликаний розвивати теніс у регіоні та давати дітям і дорослим можливість професійно тренуватися на сучасних кортах.Про це йдеться у сюжеті телеканалу Конкурент Волинь.«Це друга у західному регіоні академія, де є присутні корди з покриттям хард. Грунтів у Луцьку є дуже багато, як і по всій Україні, а хардів немає. І ми вирішили побудувати саме харди, саме теплі. Те, чого дуже-дуже не вистачало у Луцьку і Волинській області», - розповіла директорка академії«Це у нас на Волині перший такий корт, він дасть змогу нашим дітям тренуватися в зимову пору року, бо зазвичай наші діти дуже добре виступали на ґрунтових кордах, літніх, в Луцьку їх дуже багато, а кортів типу хард такого класу навіть в Україні дуже мало.Відбулися дуже хороші змагання приїхали дітки з усієї України, з Харкова, з Одеси, з Дніпра, зі Львова, дуже багато дітей. Приїхали тому, що турнірів мало, кортів мало, а в нас вже є і ми можемо їх запросити і провести змагання такого класу», - повідомив, спортивний директор тенісної академії.Тож відкриття цієї локації для юних волинських тенісистів - це нові можливості для тренувань і зростання. А отже - більше перемог і гучних спортивних результатів попереду.