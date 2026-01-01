Вперше на Волині: у Зміїнці відкрили сучасну тенісну академію «Арена» з хард-кортами. ВІДЕО

Вперше на Волині: у Зміїнці відкрили сучасну тенісну академію «Арена» з хард-кортами. ВІДЕО
У селі Зміїнець Луцької громади 26 лютого відбулося офіційне відкриття тенісної академії «Арена».

Новий спортивний центр покликаний розвивати теніс у регіоні та давати дітям і дорослим можливість професійно тренуватися на сучасних кортах.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу Конкурент Волинь.

«Це друга у західному регіоні академія, де є присутні корди з покриттям хард. Грунтів у Луцьку є дуже багато, як і по всій Україні, а хардів немає. І ми вирішили побудувати саме харди, саме теплі. Те, чого дуже-дуже не вистачало у Луцьку і Волинській області», - розповіла директорка академії Лариса Басюк.

«Це у нас на Волині перший такий корт, він дасть змогу нашим дітям тренуватися в зимову пору року, бо зазвичай наші діти дуже добре виступали на ґрунтових кордах, літніх, в Луцьку їх дуже багато, а кортів типу хард такого класу навіть в Україні дуже мало.

Відбулися дуже хороші змагання приїхали дітки з усієї України, з Харкова, з Одеси, з Дніпра, зі Львова, дуже багато дітей. Приїхали тому, що турнірів мало, кортів мало, а в нас вже є і ми можемо їх запросити і провести змагання такого класу», - повідомив Сергій Бубало, спортивний директор тенісної академії.

Тож відкриття цієї локації для юних волинських тенісистів - це нові можливості для тренувань і зростання. А отже - більше перемог і гучних спортивних результатів попереду.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Сергій Бубало, Лариса Басюк, тенісна академія Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кутова кухня: ідеальне рішення для вашого простору
Сьогодні, 16:00
Діалог влади з бізнесом: Волинь розвиває експорт як стратегічний напрям
Сьогодні, 15:50
Вперше на Волині: у Зміїнці відкрили сучасну тенісну академію «Арена» з хард-кортами. ВІДЕО
Сьогодні, 15:35
У Луцьку військовий вбив чоловіка через жінку: подробиці злочину
Сьогодні, 15:23
Навіщо потрібен тепловий насос для басейна
Сьогодні, 15:05
Медіа
відео
1/8