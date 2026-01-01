У Луцьку військовий вбив чоловіка через жінку: подробиці злочину

Застілля з алкоголем у Луцьку закінчилося трагедією. Це сталося 26 лютого в одній із квартир багатоповерхівки. Між чоловіками виник конфлікт, після чого один із них ударив іншого ножем. Врятувати лучанина, на жаль, не вдалося – він загинув на місці. Мешканці будинку розповідають, що ні загиблого, ні інших учасників події вони практично не знали.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».

За словами мешканців будинку, про подію вони дізналися вже після приїзду правоохоронців. Більшість сусідів кажуть, що майже не знали людей, які мешкали у квартирі.

«Ми нічого не знаємо. Ми самі знімаємо квартиру і з тим хлопцем жодного разу не пересікалися», – розповіли сусіди.

Інші мешканці також кажуть, що майже не бачили людей, які жили у тій квартирі.

«Я якось бачила всіх сусідів, окрім цієї квартири, тому незнайома з ними була», – поділилася жителька будинку.

Водночас одна з сусідок розповіла, що в будинку часто було шумно через вечірки.

«Тут дуже великий шум. Буває до другої–третьої ночі. Чуєш розмови чоловіків, і весь час такий страх і невпевненість», – каже жінка.

Як розповіли мешканці будинку, у квартирі проживали орендарі. За попередньою інформацією, один із чоловіків був військовим і родом із Володимира. Також відомо, що того вечора на застіллі був присутній 24-річний харків’янин та жінка. Ймовірно, конфлікт між чоловіками виник саме через неї.

За словами сусідів, під час сварки один із чоловіків ударив іншого ножем у серце.

Причетного до злочину правоохоронці затримали. Йому інкримінують умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

