Підвищення пенсій з 1 березня: хто отримає 600 гривень надбавки





Як повідомляє Денис Улютін на телемарафоні.



Кого стосується індексація-2026 і він чого вона залежить



Індексація - це автоматичне підвищення пенсії з урахуванням зростання зарплат і цін. Торкнеться це мільйонів українських пенсіонерів.



Але розмір надбавки буде різним - залежно від структури вашої пенсії.



Якщо пенсія 5000 гривень: скільки додадуть



Улютін пояснив конкретний приклад - пенсія 5000 гривень:



Якщо ці 5000 гривень сформовані виключно із заробітної плати, з якої людина платила страхові внески - надбавка складе 600 гривень.



Якщо частина пенсії - це доплати і дотяжки (надбавки поза страховим стажем) - сума збільшення буде меншою.



Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив постанову про індексацію пенсій з 1 березня 2026 року. Згідно з документом, коефіцієнт перерахунку становить 12,1%.



Підвищення стосується близько 10 мільйонів громадян, включно з категоріями, що отримують виплати за загальним законом, військовими та чорнобильцями.



Мінімальний розмір доплати буде 100 гривень, максимальний - 2 595 гривень.

