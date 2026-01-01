На війні загинув військовий з Волині Віктор Маковецький

Маковецького Віктора Миколайовича, 1972 року народження.



Про це повідомили в Камінь-Каширській громаді.



Боєць загинув під час виконання бойового завдання із захисту України 25 лютого 2026 року в Дніпропетровській області.



"Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні слова втіхи родині полеглого бійця", - йдеться у повідомленні.



Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого Захисника у громаді повідомлять додатково.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя!







