На війні загинув військовий з Волині Віктор Маковецький
Сьогодні, 17:15
Несподівано і завчасно обірвалося життя відважного Героя, жителя села Хотешів – Маковецького Віктора Миколайовича, 1972 року народження.
Про це повідомили в Камінь-Каширській громаді.
Боєць загинув під час виконання бойового завдання із захисту України 25 лютого 2026 року в Дніпропетровській області.
"Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні слова втіхи родині полеглого бійця", - йдеться у повідомленні.
Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого Захисника у громаді повідомлять додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Камінь-Каширській громаді.
Боєць загинув під час виконання бойового завдання із захисту України 25 лютого 2026 року в Дніпропетровській області.
"Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні слова втіхи родині полеглого бійця", - йдеться у повідомленні.
Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого Захисника у громаді повідомлять додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як скляні перегородки змінюють маленьку ванну кімнату
Сьогодні, 17:50
У Луцьку 22-річний чоловік зґвалтував малолітню дівчинку: суд йому обрав запобіжний захід
Сьогодні, 17:37
На війні загинув військовий з Волині Віктор Маковецький
Сьогодні, 17:15
Підвищення пенсій з 1 березня: хто отримає 600 гривень надбавки
Сьогодні, 16:38