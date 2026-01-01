У селі на Волині закривають дитсадок: що відомо

Березичівський заклад дошкільної освіти «Берізка» призупиняє свою діяльність. Відповідне рішення розглянули та підтримали депутати під час сесії селищної ради.

Про це повідомляє «Нове життя» - новини Любешівщини.

До такого кроку, як повідомив заступник начальника Управління гуманітарної політики – начальник відділу освіти Василь Кух, призвели кілька об’єктивних причин. Насамперед — критично низька наповнюваність закладу: наразі його відвідують лише четверо дітей. Крім того, відсутня перспектива збільшення кількості вихованців у найближчі роки. Ще один фактор — із 1 березня директорка закладу звільняється за власним бажанням.

Водночас посадовець запевнив: діти не залишаться без дошкільної підготовки та передбачених законодавством гарантій. Підготовка здійснюватиметься на базі ліцею. З дошкільнятами працюватиме вчитель, який наступного року набиратиме перший клас.

Відповідно до рішення сесії селищної ради, Управління гуманітарної політики має забезпечити збереження майна закладу. У разі збільшення кількості дітей у селі Березичі питання відновлення діяльності дитячого садка винесуть на розгляд повторно.

