У селі на Волині закривають дитсадок: що відомо





Про це повідомляє



До такого кроку, як повідомив заступник начальника Управління гуманітарної політики – начальник відділу освіти Василь Кух, призвели кілька об’єктивних причин. Насамперед — критично низька наповнюваність закладу: наразі його відвідують лише четверо дітей. Крім того, відсутня перспектива збільшення кількості вихованців у найближчі роки. Ще один фактор — із 1 березня директорка закладу звільняється за власним бажанням.



Водночас посадовець запевнив: діти не залишаться без дошкільної підготовки та передбачених законодавством гарантій. Підготовка здійснюватиметься на базі ліцею. З дошкільнятами працюватиме вчитель, який наступного року набиратиме перший клас.



Відповідно до рішення сесії селищної ради, Управління гуманітарної політики має забезпечити збереження майна закладу. У разі збільшення кількості дітей у селі Березичі питання відновлення діяльності дитячого садка винесуть на розгляд повторно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Березичівський заклад дошкільної освіти «Берізка» призупиняє свою діяльність. Відповідне рішення розглянули та підтримали депутати під час сесії селищної ради.Про це повідомляє «Нове життя» - новини Любешівщини.До такого кроку, як повідомив заступник начальника Управління гуманітарної політики – начальник відділу освіти Василь Кух, призвели кілька об’єктивних причин. Насамперед — критично низька наповнюваність закладу: наразі його відвідують лише четверо дітей. Крім того, відсутня перспектива збільшення кількості вихованців у найближчі роки. Ще один фактор — із 1 березня директорка закладу звільняється за власним бажанням.Водночас посадовець запевнив: діти не залишаться без дошкільної підготовки та передбачених законодавством гарантій. Підготовка здійснюватиметься на базі ліцею. З дошкільнятами працюватиме вчитель, який наступного року набиратиме перший клас.Відповідно до рішення сесії селищної ради, Управління гуманітарної політики має забезпечити збереження майна закладу. У разі збільшення кількості дітей у селі Березичі питання відновлення діяльності дитячого садка винесуть на розгляд повторно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію