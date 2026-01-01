Низький попит призвів до зниження цін на огірки в Україні
Сьогодні, 07:15
Ціни на тепличні огірки на українському ринку почали знижуватися, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Оператори ринку пов’язують цю ситуацію з незначним збільшенням пропозиції огірка нового обороту з місцевих господарств. Водночас споживча активність у цьому сегменті також почала зменшуватися. За інформацією експертів проєкту, на сьогодні майже всі стаціонарні тепличні комбінати України вже розпочали реалізацію цієї продукції.
У результаті таких цінових коригувань продажі цих овочів наразі здійснюються в межах 125–170 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Ще одним вирішальним фактором зниження цін у цьому сегменті стало погіршення попиту на тепличні огірки. Оптові компанії та роздрібні мережі цього тижня зменшили обсяги закупівель місцевого огірка, посилаючись на низькі темпи збуту в роздрібній торгівлі.
Варто зазначити, що попри зниження цін, українські тепличні комбінати пропонують огірок у середньому на 50% дорожче, ніж наприкінці лютого 2025 року. Водночас більшість ключових гравців ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті. Вони аргументують це тим, що пропозиція місцевої продукції з кожним днем продовжує збільшуватися, тоді як темпи збуту залишають бажати кращого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Оператори ринку пов’язують цю ситуацію з незначним збільшенням пропозиції огірка нового обороту з місцевих господарств. Водночас споживча активність у цьому сегменті також почала зменшуватися. За інформацією експертів проєкту, на сьогодні майже всі стаціонарні тепличні комбінати України вже розпочали реалізацію цієї продукції.
У результаті таких цінових коригувань продажі цих овочів наразі здійснюються в межах 125–170 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Ще одним вирішальним фактором зниження цін у цьому сегменті стало погіршення попиту на тепличні огірки. Оптові компанії та роздрібні мережі цього тижня зменшили обсяги закупівель місцевого огірка, посилаючись на низькі темпи збуту в роздрібній торгівлі.
Варто зазначити, що попри зниження цін, українські тепличні комбінати пропонують огірок у середньому на 50% дорожче, ніж наприкінці лютого 2025 року. Водночас більшість ключових гравців ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті. Вони аргументують це тим, що пропозиція місцевої продукції з кожним днем продовжує збільшуватися, тоді як темпи збуту залишають бажати кращого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Низький попит призвів до зниження цін на огірки в Україні
Сьогодні, 07:15
Аномально теплий квітень і літо у травні: синоптики ошелешили прогнозом погоди на весну 2026
Сьогодні, 05:17
Міндіч назвав умову повернення в Україну та заперечив причетність до схеми з бронежилетами
Сьогодні, 03:11
28 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00