Волинян порадує тепло: погода наприкінці зими і на початку весни





Про це журналістам



У суботу, 28 лютого очікується хмарність без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний — 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 1-6 градусів морозу, вдень 7-12 градусів тепла. У Луцьку вночі 2-4 градуси морозу, вдень 9-11 градусів тепла.



У неділю, 1 березня прогнозується мінлива хмарність без опадів, місцями зберігатиметься ожеледиця. Вітер змінить напрямок на південно-західний — 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме від 0 до 5 градусів морозу, вдень повітря прогріється до 9-14 градусів тепла.

