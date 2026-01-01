Волинь на Паралімпіаді представлятимуть шестеро спортсменів: що про них відомо





Це найбільша за всі роки участі у зимових Паралімпійських іграх кількість спортсменів із Волині, розповів у коментарі Віктор Гулан-Ващук.



Для волинських спортсменів це будуть сьомі зимові Паралімпійські ігри.



Максим Гелюта



Ковельчанин Максим Гелюта дебютує на Паралімпіаді. Водночас – це історична подія, бо спортсмен став першим українським атлетом-паралімпійцем із гірськолижного спорту.



Максиму – 22 роки. Він – майстер спорту України з пара гірськолижного спорту з 2025 року, з липня 2024 року Максим є членом національної збірної команди України з пара гірськолижного спорту серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.



На чемпіонаті України 2025 року Максим виборов 1 місце у слаломі та 3 у слаломі-гіганті, а на кубку України у цих дисциплінах посів 1 місця.



Упродовж 2024, 2025, 2026 років спортсмен взяв участь у міжнародних змаганнях з пара гірськолижного спорту. Найкращі спортивні результати спортсмен показав на міжнародних змаганнях 2026 року в Словенії, де виборов 2 місце у слаломі, 4 – слаломі-гіганті, 4 – супер-гіганті.



Ілона Казік



Дебютанткою Паралімпійських ігор-2026 з пара біатлону та пара лижних перегонів серед спорсменів з порушенням зору також є 22 річна Ілона Казік з Ковельського району.



З 2025 року спортсменка отримала звання майстра спорту України з пара біатлону та стала кандидаткою у майстри спорту України з пара лижних перегонів. У 2022 році Ілона Казік дебютувала на кубку світу у Фінляндії з лижних перегонів і біатлону. Вона виборола 4 та 6 місця з біатлону відповідно на дистанціях 10 та 7,5 км та 7 з лижних перегонів на дистанції 5 км.



Спортсменка є срібною та дворазовою бронзовою призеркою з парабіатлону та чотириразовою бронзовою призеркою з пара лижних перегонів чемпіонатів України.



З липня 2023 року Ілона Казік є спортсменом-інструктором штатної збірної команди України з пара лижних перегонів і пара біатлону.



Богдана Конашук



Богдана Конашук втретє братиме участь в Паралімпійських іграх. Представлятиме збірну України у пара лижних перегонах та пара біатлоні серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Наразі спортсменці 27 років.



Богдана Конашук двічі брала участь у зимових Паралімпійських іграх у 2018 та 2022 роках. Найкращий результат спортсменки на зимових Паралімпійських іграх – 5 місце у біатлоні на дистанції 12.5 км (2018 р.) та 8 – з лижних перегонів на дистанції 15 км (2018 р.).



Спортсменка є учасницею шести чемпіонатів світу, двадцяти восьми кубків світу, кубка Європи та кубка Азії. Вона є дворазовою чемпіонкою світу з біатлону 2024 року, дворазовою срібною і бронзовою призеркою чемпіонату світу з біатлону 2023 року, срібною призеркою 2023 року, дворазовою бронзовою призеркою 2019 року чемпіонатів світу з лижних перегонів.



На кубках світу з біатлону та лижних перегонів спортсменка здобула 23 нагороди, (5 золотих, 4 срібних та 14 бронзових), найбільше з біатлону 18 (3 золотих, 4 срібних, 11 бронзових).



За підсумками етапів Кубка світу 2022-2023 років посіла І місце з біатлону та нагороджена Кубком.



Романа Лобашева



Романа Лобашева також є дебютанткою зимових Паралімпійських ігор. Вона змагатиметься у пара біатлоні та пара лижних перегонах серед спортсменів з порушенням зору.



Дівчина навчається на ІІ курсі Луцького національного технічного університету за спеціальністю «Фізична культура і спорт». З 2024 року спортсменка є членом національної збірної команди України з пара лижних перегонів і пара біатлону. У 2024 році їй присвоєно І спортивний розряд з пара лижних перегонів, а у 2025 – кандидата в майстри спорту України з пара біатлону.



Свої перші результати з пара лижних перегонів і пара біатлону Лобашева Романа показала на чемпіонаті України 2024 року, де на дистанціях 5 та 10 км (пара лижні перегони) та 5 км (пара біатлон) показала п’яті результати.



Дебют Романи на міжнародних змаганнях відбувся у січні 2025 року (Італія) на кубку світу з пара біатлону, де вона посіла восьме місце на дистанції 7,5 км та 9 – у спринті- гонці переслідуванні. У лютому цього ж року на чемпіонаті світу спортсменка з пара біатлону показала сьоме та восьме місце відповідно на дистанціях 7,5 км та у спринті – гонка переслідування.



Упродовж 2025, 2026 років Романа Лобашева брала участь у шести кубках світу з пара лижних перегонів і пара біатлону. Найкращий результат спортсменки – на кубку світу 2026 року з пара лижних перегонів, посівши 4 місце в спринті.



Дмитро Суярко



Дмитро Суярко втретє братиме участь у Паралімпійських іграх у пара біатлоні та пара лижних перегонах серед спортсменів з порушенням зору. 29-річний спортсмен – майстер спорту України міжнародного класу з біатлону та лижних перегонів. З другого півріччя 2023 року Дмитро Суярко, як внутрішньо переміщена особа, проживає в місті Ковелі Волинської області та виступає за команду Волині. Сам він родом з Чернігівської області.



Спортсмен брав участь у трьох чемпіонатах світу. Є чемпіоном світу 2019 року та бронзовим призером 2023 року в лижній естафеті 4х2,5 км.



Дмитро Суярко на зимових Паралімпійських іграх 2022 року виборов золоту нагороду в лижній естафеті 4х2,5 км, бронзову нагороду з лижних перегонів на дистанції 10 км та дві бронзові нагороди з біатлону на дистанціях 7,5 та 10 км.



На чемпіонаті світу 2025 року у біатлоні спортсмен виборов четверте місце у спринті – гонка переслідування, 6 – на дистанції 7,5 км, десяте – на дистанції 12,5, а у лижних перегонах четверте – в лижній естафеті 4х2.5 км та п’яте – на дистанції 10.



У 2026 році спортсмен брав участь у трьох кубка світу. Найкращі результати показав у лижних перегонах, де посів два других місця в індивідуальній гонці на дистанції 10 км та у спринті, п’яте – у мас старті на дистанції 10 км.



Анатолій Жумік



Анатолій Жумік також дебютуватиме на Паралімпіаді у пара лижних перегонах та пара біатлоні. Боротиметься зі спортсменами з ураженням опорно-рухового апарату. Спортсмен народився 28 травня 2003 року в селі Гірки Камінь-Каширського району Волинської області.



Анатолій Жумік є ветераном війни. До лав захисників долучився у 2022 році, коли йому було лише 18 років. Проходив службу у званні молодшого сержанта командиром відділення 100-ій окремій механізованій бригаді Збройних сил України. У червні 2023 року під час участі в бойових діях Анатолій Жумік отримав тяжке поранення, внаслідок якого втратив можливість ходити.



Спортивний дебют Анатолія Жуміка відбувся у 2024 році на чемпіонаті України з пара лижних перегонів та пара біатлону серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату. Уже в грудні того ж року він став учасником кубка світу з пара біатлону, що відбувся у Фінляндії.



Упродовж 2025, 2026 років у складі національної збірної команди України з пара лижних перегонів і пара біатлону брав участь дев’яти міжнародних змаганнях – чемпіонаті світу 2025, п’яти кубках світу 2025 та трьох кубках світу 2026 років.



Спортсмен нагороджений державною нагородою медаллю «Ветеран війни» та нагороджений відомчою відзнакою Міністерства оборони України медаллю «За поранення».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Італія вдруге буде приймати зимові Паралімпійські ігри 2026 року. Змагання триватимуть з 6 по 15 березня. Збірну команду України буде представляти 39 спортсменів, шестеро із яких – волиняни: Максим Гелюта, Ілона Казік, Богдана Конашук, Романа Лобашева, Дмитро Суярко та Анатолій Жумік.Це найбільша за всі роки участі у зимових Паралімпійських іграх кількість спортсменів із Волині, розповів у коментарі Суспільному керівник Центру фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт»Для волинських спортсменів це будуть сьомі зимові Паралімпійські ігри.Ковельчанин Максим Гелюта дебютує на Паралімпіаді. Водночас – це історична подія, бо спортсмен став першим українським атлетом-паралімпійцем із гірськолижного спорту.Максиму – 22 роки. Він – майстер спорту України з пара гірськолижного спорту з 2025 року, з липня 2024 року Максим є членом національної збірної команди України з пара гірськолижного спорту серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.На чемпіонаті України 2025 року Максим виборов 1 місце у слаломі та 3 у слаломі-гіганті, а на кубку України у цих дисциплінах посів 1 місця.Упродовж 2024, 2025, 2026 років спортсмен взяв участь у міжнародних змаганнях з пара гірськолижного спорту. Найкращі спортивні результати спортсмен показав на міжнародних змаганнях 2026 року в Словенії, де виборов 2 місце у слаломі, 4 – слаломі-гіганті, 4 – супер-гіганті.Дебютанткою Паралімпійських ігор-2026 з пара біатлону та пара лижних перегонів серед спорсменів з порушенням зору також є 22 річна Ілона Казік з Ковельського району.З 2025 року спортсменка отримала звання майстра спорту України з пара біатлону та стала кандидаткою у майстри спорту України з пара лижних перегонів. У 2022 році Ілона Казік дебютувала на кубку світу у Фінляндії з лижних перегонів і біатлону. Вона виборола 4 та 6 місця з біатлону відповідно на дистанціях 10 та 7,5 км та 7 з лижних перегонів на дистанції 5 км.Спортсменка є срібною та дворазовою бронзовою призеркою з парабіатлону та чотириразовою бронзовою призеркою з пара лижних перегонів чемпіонатів України.З липня 2023 року Ілона Казік є спортсменом-інструктором штатної збірної команди України з пара лижних перегонів і пара біатлону.Богдана Конашук втретє братиме участь в Паралімпійських іграх. Представлятиме збірну України у пара лижних перегонах та пара біатлоні серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Наразі спортсменці 27 років.Богдана Конашук двічі брала участь у зимових Паралімпійських іграх у 2018 та 2022 роках. Найкращий результат спортсменки на зимових Паралімпійських іграх – 5 місце у біатлоні на дистанції 12.5 км (2018 р.) та 8 – з лижних перегонів на дистанції 15 км (2018 р.).Спортсменка є учасницею шести чемпіонатів світу, двадцяти восьми кубків світу, кубка Європи та кубка Азії. Вона є дворазовою чемпіонкою світу з біатлону 2024 року, дворазовою срібною і бронзовою призеркою чемпіонату світу з біатлону 2023 року, срібною призеркою 2023 року, дворазовою бронзовою призеркою 2019 року чемпіонатів світу з лижних перегонів.На кубках світу з біатлону та лижних перегонів спортсменка здобула 23 нагороди, (5 золотих, 4 срібних та 14 бронзових), найбільше з біатлону 18 (3 золотих, 4 срібних, 11 бронзових).За підсумками етапів Кубка світу 2022-2023 років посіла І місце з біатлону та нагороджена Кубком.Романа Лобашева також є дебютанткою зимових Паралімпійських ігор. Вона змагатиметься у пара біатлоні та пара лижних перегонах серед спортсменів з порушенням зору.Дівчина навчається на ІІ курсі Луцького національного технічного університету за спеціальністю «Фізична культура і спорт». З 2024 року спортсменка є членом національної збірної команди України з пара лижних перегонів і пара біатлону. У 2024 році їй присвоєно І спортивний розряд з пара лижних перегонів, а у 2025 – кандидата в майстри спорту України з пара біатлону.Свої перші результати з пара лижних перегонів і пара біатлону Лобашева Романа показала на чемпіонаті України 2024 року, де на дистанціях 5 та 10 км (пара лижні перегони) та 5 км (пара біатлон) показала п’яті результати.Дебют Романи на міжнародних змаганнях відбувся у січні 2025 року (Італія) на кубку світу з пара біатлону, де вона посіла восьме місце на дистанції 7,5 км та 9 – у спринті- гонці переслідуванні. У лютому цього ж року на чемпіонаті світу спортсменка з пара біатлону показала сьоме та восьме місце відповідно на дистанціях 7,5 км та у спринті – гонка переслідування.Упродовж 2025, 2026 років Романа Лобашева брала участь у шести кубках світу з пара лижних перегонів і пара біатлону. Найкращий результат спортсменки – на кубку світу 2026 року з пара лижних перегонів, посівши 4 місце в спринті.Дмитро Суярко втретє братиме участь у Паралімпійських іграх у пара біатлоні та пара лижних перегонах серед спортсменів з порушенням зору. 29-річний спортсмен – майстер спорту України міжнародного класу з біатлону та лижних перегонів. З другого півріччя 2023 року Дмитро Суярко, як внутрішньо переміщена особа, проживає в місті Ковелі Волинської області та виступає за команду Волині. Сам він родом з Чернігівської області.Спортсмен брав участь у трьох чемпіонатах світу. Є чемпіоном світу 2019 року та бронзовим призером 2023 року в лижній естафеті 4х2,5 км.Дмитро Суярко на зимових Паралімпійських іграх 2022 року виборов золоту нагороду в лижній естафеті 4х2,5 км, бронзову нагороду з лижних перегонів на дистанції 10 км та дві бронзові нагороди з біатлону на дистанціях 7,5 та 10 км.На чемпіонаті світу 2025 року у біатлоні спортсмен виборов четверте місце у спринті – гонка переслідування, 6 – на дистанції 7,5 км, десяте – на дистанції 12,5, а у лижних перегонах четверте – в лижній естафеті 4х2.5 км та п’яте – на дистанції 10.У 2026 році спортсмен брав участь у трьох кубка світу. Найкращі результати показав у лижних перегонах, де посів два других місця в індивідуальній гонці на дистанції 10 км та у спринті, п’яте – у мас старті на дистанції 10 км.Анатолій Жумік також дебютуватиме на Паралімпіаді у пара лижних перегонах та пара біатлоні. Боротиметься зі спортсменами з ураженням опорно-рухового апарату. Спортсмен народився 28 травня 2003 року в селі Гірки Камінь-Каширського району Волинської області.Анатолій Жумік є ветераном війни. До лав захисників долучився у 2022 році, коли йому було лише 18 років. Проходив службу у званні молодшого сержанта командиром відділення 100-ій окремій механізованій бригаді Збройних сил України. У червні 2023 року під час участі в бойових діях Анатолій Жумік отримав тяжке поранення, внаслідок якого втратив можливість ходити.Спортивний дебют Анатолія Жуміка відбувся у 2024 році на чемпіонаті України з пара лижних перегонів та пара біатлону серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату. Уже в грудні того ж року він став учасником кубка світу з пара біатлону, що відбувся у Фінляндії.Упродовж 2025, 2026 років у складі національної збірної команди України з пара лижних перегонів і пара біатлону брав участь дев’яти міжнародних змаганнях – чемпіонаті світу 2025, п’яти кубках світу 2025 та трьох кубках світу 2026 років.Спортсмен нагороджений державною нагородою медаллю «Ветеран війни» та нагороджений відомчою відзнакою Міністерства оборони України медаллю «За поранення».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію