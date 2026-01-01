Усик проведе бій із королем кікбоксингу: на кону - пояс WBC

Олександр Усик уже цієї весни зустрінеться на рингу з голландцем Ріко Верхувеном. Бій пройде в Єгипті.



Про це повідомляє



Поєдинок має відбутися біля пірамід Гізи 23 травня. Його транслюватимуть прямому ефірі на британському стрімінговому сервісі DAZN.



"Я щиро поважаю людей, які досягають найвищих вершин у своєму виді спорту. Ріко - один із них: потужний спортсмен і великий чемпіон. Він справжній король кікбоксингу. Бути чемпіоном - це не тільки пояси", - зазначив Усик.



За словами українця, він з нетерпінням чекатиме зустрічі в рингу з Верхувеном.



Своєю чергою голландець розповів, що він "провів дванадцять років у статусі абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі в кікбоксингу та досяг усього, чого хотів".



Усик - абсолютний чемпіон у боксі. Саме такі виклики мене мотивують. Абсолютний (чемпіон - ред.) проти абсолютного (чемпіона - ред.). Найкращий проти найкращого", - додав Верхувен.



Як зазначає Ring, бій за титул WBC отримав назву "Glory in Giza" (слава в Гізі). Він стане першим в історії титульним поєдинком такого рівня в Єгипті.



Хто такий Верхувен



Ріко Верхувен - професійний голландський кікбоксер, народився 10 квітня 1989 року в місті Берген-оп-Зом.



Він є одним із найуспішніших важких кікбоксерів в історії - професійно виступає з 2004 року.



Верхувен протягом багатьох років був абсолютним чемпіоном важкої ваги в кікбоксингу в GLORY, утримуючи титул з 2013 по 2025 рік - понад 4400 днів, що стало однією з найтриваліших чемпіонських серій в історії спорту.



За цей час він провів безліч захисних поєдинків і здобув значну кількість перемог, неодноразово успішно захищаючи світовий титул.

