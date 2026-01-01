Курс валют на 1 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 1 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 1 березня. Вартість долара США знизилася на 4 копійки і становить 43,20 гривні. Змінилися й показники євро (додав 6 копійок) та злотого (зріс на 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,20 (-4 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,02 (+6 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,08 (+1 коп.)

