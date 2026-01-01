За минулу добу українські воїни знищили понад 870 окупантів
Сьогодні, 10:34
Українські воїни, захищаючи Батьківщину, щодня нищать окупантів та завдають їм втрат у техніці. Протягом минулої доби українські воїни ліквідували понад 870 окупантів.
Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 266 770 (+870) осіб
танків – 11 709 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 108 (+6) од.
артилерійських систем – 37 721 (+58) од.
РСЗВ – 1 662 (+1) од.
засоби ППО – 1 308 (+3) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 348 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 151 359 (+1 722) од.
крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
кораблі / катери - 29 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 80 510 (+181) од.
спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 266 770 (+870) осіб
танків – 11 709 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 108 (+6) од.
артилерійських систем – 37 721 (+58) од.
РСЗВ – 1 662 (+1) од.
засоби ППО – 1 308 (+3) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 348 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 151 359 (+1 722) од.
крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
кораблі / катери - 29 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 80 510 (+181) од.
спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За минулу добу українські воїни знищили понад 870 окупантів
Сьогодні, 10:34
В Ірані підтвердили смерть верховного лідера Хаменеї
Сьогодні, 09:53
На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Іван Дьордяй
Сьогодні, 09:00
У селі під Луцьком горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 08:15
В Україні стрімко дорожчає картопля: у чому причина
Сьогодні, 07:15