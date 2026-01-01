За минулу добу українські воїни знищили понад 870 окупантів

За минулу добу українські воїни знищили понад 870 окупантів
Українські воїни, захищаючи Батьківщину, щодня нищать окупантів та завдають їм втрат у техніці. Протягом минулої доби українські воїни ліквідували понад 870 окупантів.

Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 266 770 (+870) осіб
танків – 11 709 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 108 (+6) од.
артилерійських систем – 37 721 (+58) од.
РСЗВ – 1 662 (+1) од.
засоби ППО – 1 308 (+3) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 348 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 151 359 (+1 722) од.
крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
кораблі / катери - 29 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 80 510 (+181) од.
спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, втрати окупантів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За минулу добу українські воїни знищили понад 870 окупантів
Сьогодні, 10:34
В Ірані підтвердили смерть верховного лідера Хаменеї
Сьогодні, 09:53
На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Іван Дьордяй
Сьогодні, 09:00
У селі під Луцьком горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 08:15
В Україні стрімко дорожчає картопля: у чому причина
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8