За минулу добу українські воїни знищили понад 870 окупантів





Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 266 770 (+870) осіб

танків – 11 709 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 108 (+6) од.

артилерійських систем – 37 721 (+58) од.

РСЗВ – 1 662 (+1) од.

засоби ППО – 1 308 (+3) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 348 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 151 359 (+1 722) од.

крилаті ракети – 4 384 (+0) од.

кораблі / катери - 29 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 80 510 (+181) од.

спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни, захищаючи Батьківщину, щодня нищать окупантів та завдають їм втрат у техніці. Протягом минулої доби українські воїни ліквідували понад 870 окупантів.Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.26 орієнтовно склали:особового складу – близько 1 266 770 (+870) осібтанків – 11 709 (+2) од.бойових броньованих машин – 24 108 (+6) од.артилерійських систем – 37 721 (+58) од.РСЗВ – 1 662 (+1) од.засоби ППО – 1 308 (+3) од.літаків – 435 (+0) од.гелікоптерів – 348 (+0) од.БПЛА оперативно-тактичного рівня – 151 359 (+1 722) од.крилаті ракети – 4 384 (+0) од.кораблі / катери - 29 (+0) од.підводні човни – 2 (+0) од.автомобільна техніка та автоцистерни – 80 510 (+181) од.спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію