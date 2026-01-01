Буданов заявив, що росія погодилась з умовами гарантій безпеки для України від США

Буданов заявив, що росія погодилась з умовами гарантій безпеки для України від США
Під час минулих перемовин російська сторона схвалила гарантії безпеки для України з боку США.

Про це зазначив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов під час спілкування із журналістами, передає Укрінформ.

За його словами, російська сторона на минулих перемовних ствердно заявила, що схвалює гарантії безпеки, які Україні пропонують США.

"Щодо гарантій безпеки. На минулих перемовинах російська сторона, до прикладу, прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують США, вони їх приймуть… Те, що пропонується Сполученими Штатами, росіяни прямо кажуть, що так, ну, ми будемо змушені, ми готові їх прийняти. Для України — це наші гарантії, а їм прийдеться їх поважати", — сказав Буданов.

За його словами, найбільшого прогресу досягнуто у питанні демілітаризованої зони.

