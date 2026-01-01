Мобільна бригада гінекологів відвідає 20 сіл Волині у березні
Сьогодні, 16:07
У березні мобільна гінекологічна бригада Волинського обласного перинатального центру відвідає 20 сіл Маневицької, Колківської та Прилісненської громад.
Про це повідомили у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства та дитинства. У складі бригади працюватимуть акушер-гінеколог, лікар УЗД та медична сестра.
Графік виїздів:
Маневицька громада
2 березня — амбулаторія села Троянівка;
3 березня — амбулаторія села Цміни;
4 і 26 березня — амбулаторія села Чарторийськ;
6 березня — фельдшерсько-акушерський пункт села Костюхнівка;
9 березня — медпункт села Кукли;
10 березня — фельдшерсько-акушерський пункт села Лісове;
11 березня — амбулаторія села Троянівка;
24 березня — фельдшерсько-акушерський пункт села Будки;
25 березня — амбулаторія села Цміни.
Колківська громада
12 березня — амбулаторія села Четвертня;
13 березня — медпункт села Красноволя;
14 березня — медпункт села Рудники;
17 березня — медпункт села Гораймівка;
18 березня — медпункт села Майдан-Липненський;
19 березня — медпункт села Матейки;
20 березня — медпункт села Заріччя;
23 березня — медпункт села Велика Осниця.
Прилісненська громада
5 і 27 березня — амбулаторія села Прилісне.
Жінки будь-якого віку мають можливість пройти огляд гінеколога та отримати необхідні консультації, зробити УЗД та експрес-тести на виявлення інфекційних захворювань, додали у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства.
