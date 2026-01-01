Мобільна бригада гінекологів відвідає 20 сіл Волині у березні





Про це повідомили у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства та дитинства. У складі бригади працюватимуть акушер-гінеколог, лікар УЗД та медична сестра.



Графік виїздів:



Маневицька громада

2 березня — амбулаторія села Троянівка;



3 березня — амбулаторія села Цміни;



4 і 26 березня — амбулаторія села Чарторийськ;



6 березня — фельдшерсько-акушерський пункт села Костюхнівка;



9 березня — медпункт села Кукли;



10 березня — фельдшерсько-акушерський пункт села Лісове;



11 березня — амбулаторія села Троянівка;



24 березня — фельдшерсько-акушерський пункт села Будки;



25 березня — амбулаторія села Цміни.



Колківська громада

12 березня — амбулаторія села Четвертня;



13 березня — медпункт села Красноволя;



14 березня — медпункт села Рудники;



17 березня — медпункт села Гораймівка;



18 березня — медпункт села Майдан-Липненський;



19 березня — медпункт села Матейки;



20 березня — медпункт села Заріччя;



23 березня — медпункт села Велика Осниця.



Прилісненська громада

5 і 27 березня — амбулаторія села Прилісне.



Жінки будь-якого віку мають можливість пройти огляд гінеколога та отримати необхідні консультації, зробити УЗД та експрес-тести на виявлення інфекційних захворювань, додали у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства.

