Мобільна бригада гінекологів відвідає 20 сіл Волині у березні

Мобільна бригада гінекологів відвідає 20 сіл Волині у березні
У березні мобільна гінекологічна бригада Волинського обласного перинатального центру відвідає 20 сіл Маневицької, Колківської та Прилісненської громад.

Про це повідомили у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства та дитинства. У складі бригади працюватимуть акушер-гінеколог, лікар УЗД та медична сестра.

Графік виїздів:

Маневицька громада
2 березня — амбулаторія села Троянівка;

3 березня — амбулаторія села Цміни;

4 і 26 березня — амбулаторія села Чарторийськ;

6 березня — фельдшерсько-акушерський пункт села Костюхнівка;

9 березня — медпункт села Кукли;

10 березня — фельдшерсько-акушерський пункт села Лісове;

11 березня — амбулаторія села Троянівка;

24 березня — фельдшерсько-акушерський пункт села Будки;

25 березня — амбулаторія села Цміни.

Колківська громада
12 березня — амбулаторія села Четвертня;

13 березня — медпункт села Красноволя;

14 березня — медпункт села Рудники;

17 березня — медпункт села Гораймівка;

18 березня — медпункт села Майдан-Липненський;

19 березня — медпункт села Матейки;

20 березня — медпункт села Заріччя;

23 березня — медпункт села Велика Осниця.

Прилісненська громада
5 і 27 березня — амбулаторія села Прилісне.

Жінки будь-якого віку мають можливість пройти огляд гінеколога та отримати необхідні консультації, зробити УЗД та експрес-тести на виявлення інфекційних захворювань, додали у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: медицина, здоров'я
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
85-річний волонтер з Волині виготовив на фронт понад тисячу окопних свічок. ВІДЕО
Сьогодні, 17:01
Мобільна бригада гінекологів відвідає 20 сіл Волині у березні
Сьогодні, 16:07
На Волині газовики здіснять технічне обслуговування мереж. АДРЕСИ
Сьогодні, 15:24
Волиняни стали чемпіонами України з лижного туризму. ФОТО
Сьогодні, 14:23
Водій-переселенець у Луцьку щодня зупиняє тролейбус під час хвилини мовчання. ВІДЕО
Сьогодні, 13:59
Медіа
відео
1/8