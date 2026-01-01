На одному з напрямків ЗСУ прорвали оборону росіян

На одному з напрямків ЗСУ прорвали оборону росіян
Українські воїни прорвали оборону російських окупантів на одному із напрямків.

Про це повідомили у Десантно-штурмових військах Збройних сил України.

Йдеться про прорив оборони на Олександрівському напрямку. Успішну операцію реалізували воїни 132 окремого розвідувального батальйону 7 КШР ДШВ ЗС України.

Наземні бойові групи розвідки “CG132” 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу ШР ДШВ ЗС України прорвали лінію оборони противника на Олександрівському напрямку.

У ході операції було знищено ворожі вогневі споруди, живу силу, місця збереження боєприпасів окупантів.

"Завдяки професійним діям розвідників, зірвано плани ворога щодо подальшого наступу. Це дозволило відкрити плацдарм для тактичного просування дружніх підрозділів", - йдеться у дописі на сторінці ДШВ.


