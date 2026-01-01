На Волині міська новорічна ялинка простояла до весни





Відео опублікували у місцевому телеграм-каналі, передає



На календарі – 1 березня, перший день весни. Погода теж уже весняна. А в Ківерцях ялинка, встановлена до різдвяно-новорічних свят ще у грудні, досі прикрашена іграшками.



Зазвичай новорічні дерева у громадах розбирають у другій половині січня – після завершення циклу різдвяно-новорічних свят.



Натомість у Ківерцях зелена красуня ще досі не попрощалася зі святковим вбранням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Ківерці новорічна ялинка цього року простояла до самої весни.Відео опублікували у місцевому телеграм-каналі, передає "Конкурент" На календарі – 1 березня, перший день весни. Погода теж уже весняна. А в Ківерцях ялинка, встановлена до різдвяно-новорічних свят ще у грудні, досі прикрашена іграшками.Зазвичай новорічні дерева у громадах розбирають у другій половині січня – після завершення циклу різдвяно-новорічних свят.Натомість у Ківерцях зелена красуня ще досі не попрощалася зі святковим вбранням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію