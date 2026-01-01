На Волині міська новорічна ялинка простояла до весни

На Волині міська новорічна ялинка простояла до весни
У місті Ківерці новорічна ялинка цього року простояла до самої весни.

Відео опублікували у місцевому телеграм-каналі, передає "Конкурент".

На календарі – 1 березня, перший день весни. Погода теж уже весняна. А в Ківерцях ялинка, встановлена до різдвяно-новорічних свят ще у грудні, досі прикрашена іграшками.

Зазвичай новорічні дерева у громадах розбирають у другій половині січня – після завершення циклу різдвяно-новорічних свят.

Натомість у Ківерцях зелена красуня ще досі не попрощалася зі святковим вбранням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ялинка, Ківерці, весна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
5 років за повідомлення у Viber: на Волині засудили адміністратора групи, який «зливав» локації військових
Сьогодні, 21:15
На Волині міська новорічна ялинка простояла до весни
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода на Волині 2 березня
Сьогодні, 20:00
На одному з напрямків ЗСУ прорвали оборону росіян
Сьогодні, 19:33
У Луцьку під час комендантської години спіймали двох нетверезих водіїв
Сьогодні, 18:47
Медіа
відео
1/8