На Волині міська новорічна ялинка простояла до весни
Сьогодні, 20:38
У місті Ківерці новорічна ялинка цього року простояла до самої весни.
Відео опублікували у місцевому телеграм-каналі, передає "Конкурент".
На календарі – 1 березня, перший день весни. Погода теж уже весняна. А в Ківерцях ялинка, встановлена до різдвяно-новорічних свят ще у грудні, досі прикрашена іграшками.
Зазвичай новорічні дерева у громадах розбирають у другій половині січня – після завершення циклу різдвяно-новорічних свят.
Натомість у Ківерцях зелена красуня ще досі не попрощалася зі святковим вбранням.
